Paola Ferrari “sfotte” Pierluigi Pardo per ascolti tv/ “Lo lascio a bocca aperta!”

Stavolta nessun mistero: si intuisce facilmente con chi ce l’abbia Paola Ferrari. La conduttrice della “Domenica Sportiva” non ha fatto il nome di Pierluigi Pardo, ma è a lui che è indirizzato il post che ha pubblicato su Instagram. Gli indizi infatti sono chiari. Partiamo dal messaggio: «Lo lascio sempre a bocca aperta!!!». Non serviva soffermarsi sull’immagine degli ascolti tv per capire che il riferimento era appunto alla rivalità con Tiki Taka. Certo, una foto di Pierluigi Pardo compare e guarda caso è a bocca aperta, ma ci sono anche gli hashtag a conferma del destinatario della sua frecciatina. #RaiDue #raisport #pardo @ladomenicasportiva @tiki_taka_real sono alcuni tra quelli che ha usato per la didascalia. Dunque, Paola Ferrari si leva un sassolino dalle scarpe e rivendica la vittoria della sfida per gli ascolti tv con Tiki Taka. Il suo programma è stato visto da 803mila spettatori, per l’8,7 per cento di share. Invece Tiki Taka ha totalizzato 500mila spettatori con l’8 per cento di share.

PAOLA FERRARI “SFOTTE” PIERLUIGI PARDO PER ASCOLTI TV

«Anche ieri grande vittoria della Domenica Sportiva. Grazie», ha scritto Paola Ferrari in un altro post su Instagram. Ma quella con Tiki Taka è una sfida molto sentita dalla conduttrice della Domenica Sportiva, che infatti non perde occasione per evidenziare i successi del suo programma. «Grazie!! anche ieri sera una grande vittoria! 2 punti sopra il nostro diretto Competitor!! Grazie a tutti . W la Domenica Sportiva», aveva scritto Paola Ferrari il 21 ottobre. Ma in questi ultimi giorni ha fatto discutere per una gaffe social. Ha pubblicato la foto dell’incontro di Leonardo Di Caprio con Greta Thunberg e ha scritto: «Che abbia trovato finalmente la donna del suo cuore». La sua battuta ha fatto discutere. «Mah una donna famosa piena di soldi realizzata che fa dello squallido sessismo su una ragazzina e che poi scatena anche un orda di decerebrati ad insultarla!», ha scritto un utente tra i commenti.





