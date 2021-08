Paola Ferrari vs Galeazzi/ “Fiera di aver invaso vostro mondo”, lui: “Non mancherai”

Paola Ferrari punge Giampiero Galeazzi. Botta e risposta a toni aspri sui social network tra i due rappresentanti del mondo del calcio alla Rai, seppure l’esperienza della conduttrice sia ormai ai titoli di coda. Quest’ultima, infatti, ha annunciato che al termine dei Mondiali in Qatar, in programma nel 2022, lascerà l’emittente televisiva di Stato.

L’addio di Paola Ferrari alla Rai è stato comunicato qualche giorno fa, dopo ben trentadue anni di matrimonio. “Spazio ai giovani, io mi dedicherò al cinema”. Così la protagonista di programmi come La Domenica Sportiva e 90esimo minuto ha spiegato la sua scelta. I commenti non sono mancati e non tutti sono stati positivi. Ad andare contro il volto femminile del calcio italiano, ancora una volta, è stato il giornalista Giampiero Galeazzi: “Non ne sentirò molto la mancanza”, ha affermato in una intervista al Corriere dello Sport. L’ex canottiere, nel dettaglio, ha accusato la collega di essere stata eccessivamente “invadente” nel corso della sua carriera televisiva, monopolizzando gli spazi e prevaricando il suo ruolo.

Paola Ferrari punge Giampiero Galeazzi: la risposta sui social

Le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da Giampiero Galeazzi non sono passate inosservate alla diretta interessata. Paola Ferrari, da parte sua, non ha esitato a rispondere a tono alle critiche attraverso il suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato proprio una foto con il collega. I toni, ad ogni modo, sono rimasti moderati.

“Giampiero, io sento la tua mancanza. Sei stato un Maestro per me. Hai ragione: sono stata invadente. Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio. E sono fiera di averlo fatto”. Così Paola Ferrari punge Giampiero Galeazzi e si prepara a uscire di scena a testa alta. Nei prossimi mesi accompagnerà la Nazionale italiana nel corso delle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar – le prime sono in programma il 2 settembre a Firenze contro la Bulgaria; il 5 a Basilea contro la Svizzera e l’8 a Reggio Emilia contro la Lituania – e al termine dell’atteso evento porgerà i suoi saluti al pubblico della Rai.

