Paola Ferrari:”Le parole di De Benedetti mi hanno ferita”/ “Una dedica a Berlusconi…”

Paola Ferrari e le dichiarazioni al veleno del suocero De Benedetti: “Riscattarsi dopo quello che ha detto…”

Dopo aver preso le distanze già negli scorsi giorni dalle dichiarazioni del suocero Carlo De Benedetti, Paola Ferrari – ospite ad Un giorno da Pecora su Rai Radio1 – torna sulla questione sottolineando il suo punto di vista interdetto. “Con De Benedetti non ci parliamo più da qualche tempo, dopo le mie dichiarazioni di qualche giorno fa. In queste ore mi piacerebbe leggere una sua dichiarazione di stima su Berlusconi: sono due uomini di finanza, grandi imprenditori, anche per riscattarsi dopo quello che ha detto sulla Meloni“.

Paola Ferrari si riferisce chiaramente alle parole ingiuriose e forse oltremodo offensive utilizzate da Carlo De Benedetti per descrivere la condotta politica di Giorgia Meloni. Nello specifico, l’imprenditore si era pronunciato così: “Giorgia Meloni dimostra demenza, perchè è contro l’interesse suo e del nostro Paese”. Chiaramente, il tutto non è passato inosservato a Paola Ferrari che, essendo legata al figlio, non poteva lasciare che il suo nome fosse accostato ad affermazioni simili all’indirizzo della premier.

Paola Ferrari e il consiglio per De Benedetti: “Un beau geste con Berlusconi…”

“Mi piacerebbe vedere un suo ‘beau geste’ nei confronti di un grande rivale, magari con un invito a pranzo tra qualche mese, sarebbe bello”. Continua così il discorso di Paola Ferrari sulle parole del suocero Carlo De Benedetti all’indirizzo di Giorgia Meloni. Il suo particolare auspicio si lega dunque alla figura di Silvio Berlusconi; sarebbe l’ex premier una possibilità – secondo la conduttrice – per redimersi dopo la durezza delle affermazioni.

Sulle parole espresse dal suocero Carlo De Benedetti – nel corso dell’intervento ad Un giorno da Pecora – Paola Ferrari ha rimarcato nuovamente la sua contrarietà e distanza, denigrando il tutto con parole chiare e dirette. “Si, mi hanno ferito, primo perché dette da una persona della mia famiglia, il suo è stato un pensiero inadeguato sulla donna e sul premier. Mio suocero è persona di carattere e temperamento, non è abituato ad avere persone che gli danno contro”. In chiusura, la conduttrice non esclude comunque la possibilità di riallacciare i rapporti con Carlo De Benedetti, nonno dei suoi figli: “Non ci parliamo da un po’ e a me mi dispiace. Se si ha voglia di parlare, io ci sono sempre”.

