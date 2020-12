Paola Ferri, ex compagna Edoardo Bennato/ Morta in un drammatico incidente stradale

Paola Ferri è l’ex compagna di Edoardo Bennato morta in un terribile incidente stradale. Una storia dal finale tragica quella nata tra il cantautore napoletano e la donna che sono stati vittime di un incidente stradale. Nel 1995 Edoardo e Paola viaggiavano a bordo di una vettura Audi Audi nei pressi di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. A guidare l’auto era proprio il cantautore napoletano, mentre Paola era seduta a lato passeggero. La coppia rientrava a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Durante il tragitto verso casa di lei avviene lo schianto: l’automobile Audio di Edoardo Bennato si scontra con un fuoristrada Nissan Patrol, guidato da Massimo Stradi, un artigiano di Sassuolo. Un impatto fortissimo che ha cambiato per sempre le loro vite. Le condizioni di Paola, che all’epoca aveva soli 23 anni e studiava psicologia, appaiono subito molto gravi. La ragazza viene dapprima trasportata con urgenza presso l’ospedale di Scandiano e poco dopo nell’attrezzato ospedale di Modena.

Paola Ferri, ex compagna Edoardo Bennato: prima il coma, poi la morte

Poche ore dopo il terribile incidente automobilistico Paola Ferri entra in coma: 5 giorni dopo la notizia della sua morte. Edoardo Bennato, invece, riporta solo una serie di fratture alle costole e una lussazione alla spalla. Una tragedia immane che ha sconvolto la vita del cantautore che ha vissuto un grandissimo trauma psicologico come sottolineato anche dal suo manager Aldo Foglia “la notizia gli ha provocato un grave contraccolpo psicologico, le sue condizioni fisiche sono sensibilmente peggiorate”. Dopo l’incidente Bennato è stato accusato, ma ha patteggiato davanti al Pretore di Reggio Emilia una pena a otto mesi di reclusione con i benefici per omicidio colposo risarcendo la famiglia di 150 milioni di lire. Un lutto che ha segnato la vita del cantautore che era legato da diverso tempo alla giovane Paola.



