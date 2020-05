Paola Frizziero è incinta/ L’ex Uomini e Donne: “Aspetto un maschio, Gennaro Mattia”

Pubblicità

Paola Frizziero è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne, una delle più amate dai fans del programma di Maria De Filippi, ha annunciato durante una diretta con You Tube con la San Mattia Onlus, ha svelato di aspettare un maschietto che si chiamerà Gennaro Mattia. Una novità importante nella vita dell’ex fidanzata di Salvatore Angelucci che, dopo quattro anni di fidanzamento, ha sposato il suo Francesco. Prima di parlare della grande emozione di diventare mamma, la Frizziero ha raccontato il dolore provato quando, tre anni fa, ha perso il padre malato di SLA: “In quel periodo seguivo i 10 comandamenti. Dentro di me, se da un lato mi ero raffreddata, dall’altro è come se avessi avuto la consapevolezza che con la sua morte tutto sarebbe cambiato, sapevo che mi avrebbe aiutato a prendere decisioni più serie”, ha confessato l’ex tronista che ha trovato così la forza di dare una possibilità al suo rapporto con Francesco.

PAOLA FRIZZIERO INCINTA: “DA CINQUE MESI ASPETTO UN MASCHIETTO”

Il viaggio a Gerusalemme ha permesso a Paola Frizziero di approfondire il rapporto con Francesco che è poi diventato prima il suo fidanzato e poi il marito e da cui, da cinque mesi, aspetta un bambino. “A Gerusalemme ho approfondito la mia conoscenza con Francesco che non mi mollava mai, anche se gli. rispondevo male… Mi sono decisa a dargli una possibilità, ci siamo fidanzati e dopo 4 anni ci siamo sposati, sempre con fatica, perché io volevo sempre scappare”, ha raccontato l’ex tronista durante la chiacchierata con San Mattia Onlus. Un amore che tra quattro mesi sarà coronato dalla nascita di un bambino. “Adesso, da cinque mesi, aspettiamo un bambino, Gennaro Mattia”. A settembre, dunque, l’ex tronista diventerà per la prima volta mamma.





