Paola Gassman, figlia Vittorio: “Nella vita come nei film”/ “Vicino a me a suo modo”

Paola Gassman, una delle figlie dell’immenso Vittorio, è stata intervistata ieri telefonicamente dal programma di Rai Uno, Estate in Diretta per parlare il centenario delle nascita del mitico artista genovese. “Come lo definirei? Lui non era definibile – ha attaccato Paola Gassman, 77enne nota attrice teatrale e figlia di Vittorio e di Nora Ricci – la sua caratteristica principale era di passare da un ruolo all’altro nel lavoro come nella vita, di essere in un modo e subito dopo in un altro”.

Quindi Paola Gassman ha proseguito: “Con me è stata diversa la paternità rispetto a Jacopo (quarto ed ultimo fratello), io sono la prima lui è il quarto e ‘dai e dai’ avrà imparato ad essere vicino ai figli, ma è sempre stato comunque sempre vicino a noi anche se in maniera diversa, ha capito che doveva rapportarsi con ognuno di noi in modo unico e questo mi sembra una qualità enorme che gli dà la capacità di essere un grande padre”.

PAOLA GASSMAN, FIGLIA DI VITTORIO: “MIO PADRE NON MI HA MAI DETTO…”

L’attrice ha continuato, parlando in diretta tv su Rai Uno del padre Vittorio Gassman: “Non mi ha mai detto ‘io sono tuo padre quindi…’, con me il rapporto è stato complesso ma molto grande”. Paola Gassman ha recitato anche sotto la direzione del padre in Cesare o nessuno, Fa male il teatro e Bugie sincere, e di quella parte importante della sua carriera ha ricordato: “I buoni consigli me li ha dati con il suo esempio e soprattutto mi ha insegnato una certa disciplina che io ho definito lo sforzo che abbiamo un po’ in comune tutti noi Gassman, ma deve essere uno sforzo che porta a perfezionare tutto ciò che uno fa e in questo modo ad amare la sua professione”. Paola Gassman è attualmente la compagna di Ugo Pagliai, con cui ha avuto il figlio Tommaso, ed in passato è stata sposata con Luciano Virgilio, da cui ha avuto Simona.

