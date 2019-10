PAOLA GASSMAN/ “Ho scoperto mio papà Vittorio che avevo 15 anni…” (Le Ragazze)

Sarà Paola Gassman, attrice di teatro e figlia dell’indimenticabile Vittorio, la protagonista che riaprirà il capitolo dedicato agli anni ’60 nella nuova puntata de Le Ragazze. La Gassman, in particolare, ripercorrerà i ricordi di un padre amatissimo, ma spesso assente, con il quale, nonostante la lontananza, ha sempre avuto un legame molto forte. In una recente intervista concessa a La Vita in Diretta, Paola Gassman ha parlato dell’estro di suo padre, spiegando come, sin da giovanissimo, come un vero precursore dello spettacolo, riuscì ad arrivare dove nessuno fino ad allora era riuscito ad approdare: “Ha fatto cose che non erano mai state fatte in televisione, perché era un grande professionista – ha spiegato Paola Gassman – Però amava anche inventare, detestava la routine, diceva ‘l’attore impiegato è quanto di peggio possa esistere’, lui forse è andato anche oltre”.

Paola Gassman: “I miei si sono lasciati, ma…”

Paola Gassman è nata dal matrimonio tra il celebre Vittorio e la sua prima moglie, Nora Ricci, figlia di Renzo Ricci e Margherita Bagni. Il matrimonio, però, dopo qualche tempo è naufragato e i due si sono ben presto detti addio. Ricordando quel periodo, la Gassman ha ammesso di non aver subito gli strascichi della separazione, vissuta al meglio proprio grazie “all’intelligenza, alla simpatia, all’ironia” di sua madre, che definisce come “una donna molto arguta, molto simpatica”. Il merito va però anche “al loro essersi lasciati in maniera amichevole”, anche perché da sposati “erano molto polemici, era un matrimonio finito, un matrimonio (iniziato, ndr) troppo presto”. Tutto questo ha permesso loro di “essere amici durante tutta la vita, magari non tanto professionalmente, perché mia mamma – ha spiegato Paola Gassman – era della scuola un po’ seriosa e lo rimproverava anche da lontano”.

Paola Gassman: “Io e mio padre Vittorio eravamo due amici”

A Le Ragazze, Paola Gassman parlerà, in particolare, delle lunghe assenze di suo padre Vittorio. “Sono stata molto poco vicino a papà da piccola”, ha spiegato l’attrice nell’intervista concessa a La Vita in Diretta. “Ho scoperto mio papà da grande, avevo 15-16 anni, quando abbiamo cominciato a essere più amici che genitore e figlia”. Paola Gassman non ha mai rimproverato suo padre per quelle assenze, “anche perché lui -ha spiegato – aveva 23 anni quando sono nata io e, non si può pretendere troppo”. Inoltre, il loro rapporto ha potuto alimentarsi negli anni di esperienze comuni e passioni condivise: “Abbiamo poi guadagnato nel tempo, eravamo due amici, due colleghi. Ci frequentavamo dimenticando, in qualche modo, di esserlo (padre e figlia, ndr). Ha avuto un grande pregio, non era portato per essere padre, ma è stato un grande padre”.



