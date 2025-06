Paola Iezzi, chi è la cantante e sorella di Chiara Iezzi: "Non ho subito bullismo, ma ero diversa e combatto le ingiustizie"

Negli ultimi anni Paola Iezzi insieme alla sorella Chiara è tornata con prepotenza sulle scene musicali, anche grazie al ritorno al Festival di Sanremo condotto da Amadeus prima della nuova era di Carlo Conti. E i tantissimi fan che a inizio anni 2000 seguivano e ascoltavano Paola e Chiara sono tornati ad ascoltare con attenzione tutto ciò che ruota intorno a Paola Iezzi, apprezzata anche nei panni di giudice a X Factor negli ultimi tempi.

Nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, Paola Iezzi ha detto la sua su alcuni temi che a suo dire sarebbero di primaria importanza. Scavando dal suo passato, Paola Iezzi ha confessato: “Gli errori, l’esperienza e la terapia che ho fatto durante la mia vita. Non tutti magari hanno la voglia di intraprendere certi percorsi”. Ponendo invece uno sguardo sull’attualità, Paola Iezzi si è detta pronta a battagliare ancora: “Combatto le ingiustizie da anni e continuerò”.

Paola Iezzi ammette: “Mi sono sentita diversa, ma non sono stata bullizzata”

Ancora prima di diventare Paola Iezzi, la cantante ha vissuto una vita normale, fatta di alti e bassi, gioie e dolori, momenti divertenti e complicazioni. Per questo l’artista ha ammesso di aver fatto i conti con dei momenti bui, ma ha negato le voci sul bullismo, che per fortuna non ha incontrato nel senso più chiaro del termine. In una intervista concessa a Vanity Fair:

“Mi sono sentita sempre diversa nel pensiero ma nessuno mi ha mai bullizzata. A scuola non ho mai provato l’esclusione ma mi ha sempre dato molto fastidio l’ingiustizia” le parole della cantante che abbiamo visto negli ultimi anni vivere una vera e propria seconda giovinezza al fianco della sorella Chiara. Una pagina di carriera nuova e attesa per molto tempo.

