Paola Iezzi, originaria di Milano, è nata nel 1974 e dopo il diploma al liceo classico, dove come professore di latino e greco ha avuto Roberto Vecchioni, ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica. Insieme alla sorella Chiara – con la quale più avanti formerà un duo – ha iniziato a suonare già durante gli anni del liceo, suonando la chitarra, il basso elettrico e il contrabbasso. Le due hanno preso parte a diversi gruppi rock e funk per tutta l’adolescenza e anche negli anni successivi, fino ad essere ingaggiate da Claudio Cecchetto degli 883 per affiancare proprio il duo composto da lui e Max Pezzali nell’apertura dei concerti, tra gli anni 1995 e 1996. Proprio in quell’anno, poi, Paola ha deciso di formare un duo con Chiara, arrivando a vincere il Festival di Sanremo tra le nuove proposte nel 1997 con “Amici come prima”.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello?/ I "fandom" e non solo: gli indizi che potrebbero condannarla

Nel 2000 per Paola Iezzi e la sorella Chiara è arrivato il singolo di gran successo “Vamos a bailar”, che ha portato poi alla vittoria del Festivalbar e del Disco per l’estate. È stato tradotto più avanti anche in inglese e in spagnolo. Nel 2009, dopo tredici anni insieme, le due si sono separate per portare avanti le rispettive carriere da soliste. Paola Iezzi ha preso parte anche a numerosi spettacoli teatrali, nel corso della sua carriera senza Chiara. Nel 2022 le due si sono riunite nuovamente per prendere parte a Sanremo l’anno successivo con “Furore”. Nel 2024, invece, Paola ha preso parte a X Factor come giudice insieme a Jack La Furia, Fedez e Achille Lauro.

Ettore Falconieri, chi è Bebè, il batterista di Peppino Di Capri/ Amico d'infanzia, insieme fin da bambini

Paola Iezzi, chi è: la separazione da Chiara. “Ho sofferto”

Dopo essersi divisa dalla sorella Chiara, Paola Iezzi ha raccontato di aver sofferto e non poco. Una separazione artistica che ha portato le due a dividersi anche emotivamente. “Io mi sentivo ferita e risentita perché sentivo che il patto che avevamo fatto quando eravamo piccole era saltato. Si era distrutta tutta la nostra storia“ ha rivelato Paola qualche tempo fa.