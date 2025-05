Originaria di Milano, dove è nata nel 1974, Paola Iezzi ha cominciato a suonare fin dagli anni del lice, quando con la sorella Chiara ha fatto parte di diversi gruppi rock e funk, fino a venire notate e poi ingaggiate da Claudio Cecchetto, per affiancare gli 883 come coriste. Un impegno che Paola Iezzi e Chiara hanno portato avanti fino al 1996. L’anno successivo, per loro, è arrivata l’avventura sanremese: con “Amici come prima” hanno preso parte alla categoria Nuove Proposte, ottenendo un buon successo: hanno infatti vinto la categoria suddetta e iniziato a farsi conoscere, intervallando le esperienze musicali a quelle televisive. Nel 2000, Paola ha pubblicato il singolo più conosciuto tra quelli sfornati con Chiara: “Vamos a bailar”. Un successo davvero mondiale, tanto da ottenere il disco di platino e da essere eletto “tormentone estivo degli ultimi 20 anni” nel 2009 da Tv Sorrisi e Canzoni.

Paola e Chiara, proprio nel 2009, si sono separate, dopo una vita passata a cantare insieme. Le due hanno deciso di intraprendere una carriera da soliste, ciascuno per la sua strada. Una decisione che le ha portate ad allontanarsi e poi a ritrovarsi nel 2023, prendendo nuovamente parte al Festival di Sanremo, insieme. Come solista, Paola Iezzi ha preso parte anche ad una serie di programmi tv: ad esempio nel 2013 è stata concorrente de “I migliori anni”, poi dopo ancora inviata e ospite di “Quelli che il calcio”, mentre nel 2024 è stata uno dei giudici di X Factor.

Paola Iezzi, chi è: musica e tormentoni. A breve con Fabio Rovazzi

Nonostante sia tornata a far coppia con la sorella Chiara, Paola Iezzi si riserva anche di far progetti da solista o duetti con altri artisti, ma senza Chiara. È il caso della canzone che verrà presto pubblicata con Fabio Rovazzi. I due duetteranno in un brano che parla di una relazione tossica e delle cosiddette “red flag”, ovvero quei segnali di allarme che devono allertare in una persona. La canzone si preannuncia come la hit dell’estate.