Paola Iezzi, chi è la cantante milanese a lungo in coppia con la sorella Chiara? Gli esordi e poi la carriera, prima nel duo e dopo da solista

Nata a Milano nel 1974, un anno più tardi della sorella Chiara, Paola Iezzi ha cominciato la sua avventura nel mondo della musica negli anni del liceo. Proprio insieme alla sorella, durante l’adolescenza, Paola ha cominciato a cantare, formando con lei diversi gruppi rock e funk. Durante una di quelle esperienze musicali le sorelle Iezzi sono state notate e ingaggiate da Claudio Cecchetto che ha proposto loro di diventare coriste per gli 883 tra il 1995 e 1996. Un’esperienza che le sorelle Iezzi hanno portato avanti poco più che ventenni e che le ha formate profondamente, lanciandole nel mondo della musica.

Nel 1997, Paola Iezzi ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte insieme a Chiara, con “Amici come prima”. Sono arrivati poi negli anni seguenti grandi successi come “Vamos a bailar” del 2000, certificata disco di platino. Tante le hit anche negli anni seguenti per Paola e Chiara, che nel 2013 hanno deciso di sciogliersi e continuare ognuna con le proprie carriere. La decisione in realtà è stata presa da Chiara, come rivelato più volte da Paola Iezzi, che è stata costretta ad accettare la scelta della sorella, anche se non è mancata la sofferenza. Dopo aver condotto una carriera da solista e aver lavorato anche in tv come conduttrice, Paola Iezzi nel 2023 è tornata a far musica con Chiara: le due hanno partecipato a Sanremo con “Furore”.

La musica, per Paola Iezzi, è un qualcosa che va oltre. Nonostante le loro canzoni spesso leggere, vere e proprie hit, sono tanti gli attestati ricevuti proprio dalle due sorelle negli anni. A Vanity Fair, Paola ha raccontato: “Quando ricevi questi messaggi capisci che la stessa musica che ti è servita quando eri ragazzino a riconoscerti in qualcosa, oggi può servire a tantissime generazioni che potranno trarne forza e sostegno. Specie in questo momento storico“.