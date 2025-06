Paola Iezzi, chi è la pop star che in coppia con la sorella Chiara ha vissuto una carriera straordinaria, fino al 2013? I successi e lo stop

L’amore per la musica, per Paola Iezzi, così come per sua sorella Chiara, è arrivato in giovane età. Le due hanno cominciato a cantare negli anni del liceo, quando hanno fondato diversi gruppi rock e funk con altri compagni. Il loro talento non è passato inosservato, tanto da portarle ad essere ingaggiate addirittura da Claudio Cecchetto per affiancare gli 883 come coriste. Nel 1996, quando Paola Iezzi aveva 24 anni, proprio con la sorella ha fondato il duo Paola & Chiara, che ha ottenuto in poco tempo dei successi importanti, arrivando a vincere l’anno successivo il Festival di Sanremo con le Nuove Proposte, con la canzone “Amici come prima”.

Chi è Paolo Santambrogio, il compagno di Paola Iezzi/ "Abbiamo vissuto una crisi. Ora stiamo insieme"

Un successo seguito da altri, a stretto giro: nel 2000, infatti, Paola Iezzi e Chiara hanno visto il loro singolo “Vamos a bailar” ottenere un disco di platino, vincendo proprio con quella canzone il Festivalbar e ancora Un disco per l’estate. Nel 2013, dopo quasi quindici anni insieme, segnati da gran successo, Paola & Chiara si sono divise, non senza problemi. A quanto pare, infatti, proprio Paola Iezzi non era d’accordo con la decisione di Chiara di interrompere il loro rapporto artistico, ricominciato poi esattamente dieci anni dopo. Le due, infatti, sono tornate a far musica partecipando anche a Sanremo.

Paola Iezzi, chi è: "Combatto le ingiustizie da anni"/ "Gli errori mi hanno insegnato molto in amore"

Paola Iezzi, chi è: giudice amatissimo di X Factor

Dal 2024 Paola Iezzi è stata scelta come giudice di X Factor, un ruolo che ha svolto con grande successo e apprezzamenti numerosi da parte del pubblico. Nel 2025 è stata riconfermata nello stesso ruolo. Parlando di sé a “Belve”, Paola Iezzi ha raccontato: “Sono sincera ma ogni tanto dico bugie quando posso edulcorare, omettere”. E ancora, parlando della sorella Chiara Iezzi e del loro due, Paola ha spiegato: “C’è stata un po’ di dipendenza, facevamo tutto insieme. Eravamo un tutt’uno”.

Quel grande successo ottenuto nel 1997, inizialmente Paola & Chiara l’hanno saputo gestire. Poi, negli anni, sono arrivati i problemi che hanno diviso le due sorelle. Nel 2000, con il successo di “Vamos a bailar”, è cambiata anche la loro immagine: “Siamo cresciute, abbiamo cambiato modo di vestirci. Siamo diventate anche iconiche sexy in quegli anni” ha raccontato ancora a “Belve” Paola, che ha attraversato con la sua musica e con la sorella Chiara tutta la sua intera vita, che oggi vive di un nuovo capitolo.

Chiara Iezzi: "Separazione da Paola? È stato difficile"/ "Ero arrivata a dormire in un ufficio"