La prima puntata di Obbligo o Verità è un tripudio di divertimento, brio e irriverenza; il nuovo talk di Alessia Marcuzzi prometteva bene già dalle anticipazioni e, dopo la prima parte della diretta, già emergono curiosità degne di nota. Colpisce il momento dedicato a Paola Iezzi – celebre cantante del duo Paola & Chiara – che approfitta dell’occasione goliardica per raccontare – tra il serio ed il faceto – alcuni aneddoti tra vita e carriera.

Paolo Santambrogio, chi è il compagno di Paola Iezzi/ Insieme dal 2007: "Non abbiamo figli perché..."

“Il dissing con Arisa, avevo detto una cosa in conferenza stampa e lei ha capito male”, inizia così Paola Iezzi quando incalzata da Alessia Marcuzzi sulla ‘diatriba’ con la collega. “Una cosa mi è dispiaciuta, cioè che piuttosto che chiamarmi ha scritto una serie di cose sui social”. Un breve commento prima di passare ad altri argomenti ma che forse mette in evidenza una situazione ancora non del tutto chiarita tra le due cantanti.

Paola Iezzi, chi è: dai concerti degli 883 a X Factor/ "Separazione da Chiara? Ho sofferto"

Paola Iezzi a Obbligo o Verità: “La rottura con mia sorella Chiara? Nel tempo si cambia…”

Sempre a tema musicale un’altra ‘stoccata’ di Paola Iezzi, questa volta per Carlo Conti. Cimentandosi in un gioco nel corso della prima puntata di Obbligo o Verità, deve decidere chi buttare o non buttare e, quando arriva il turno di Carlo Conti, non ha dubbi: “Lo butto perchè non ci ha prese a Sanremo 2025!”. Prima che l’attenzione passasse ad altri ospiti del talk di Alessia Marcuzzi, la cantante è tornata anche sul tema della rottura momentanea con la sorella Chiara Iezzi: “Abbiamo avuto una grande storia professionale – al netto di una interruzione dopo 18 anni di onorata carriera – un grande sogno costruito come due artigiane. Storia che si è interrotta ad un certo punto perchè si cresce, si cambia… Questa crescita ci ha allontanato un po’ e poi ci ha ravvicinate”. A ‘spezzare’ la serietà del momento ci ha pensato poi Selvaggia Lucarelli: “Potevi dire di più però sui motivi della rottura, hai parlato come i calciatori nelle conferenze stampa!”.