Paola Iezzi, gaffe hot su Instagram: la “pausaca**o” scatena i fan

Nelle ultime ore Paola Iezzi, una delle sorelle dell’iconico duo pop italiano Paola e Chiara, è incappata in uno scivolone “linguistico” decisamente hot e che è diventato virale sul web. La cantante, che vedremo presto nella nuova edizione di X Factor nel ruolo di giudice, ha condiviso sulle sue Instagram stories la foto di una tazzina di caffè durante un momento di pausa, in questo periodo di grandi impegni e numerosi eventi in agenda per lei.

Fin qui tutto lineare, senonché, a corredo della fotografia, l’artista ha scritto un messaggio che ha scatenato un vero e proprio fraintendimento tra i suoi fan: “#pausaca**o“. Una gaffe decisamente hot e che è diventata virale sul web, così come la pronta correzione della Iezzi una volta accortasi del malinteso circolante in rete: “Ehm… volevo dire ‘Pausa, ca**o!’. Del tipo ‘era ora!’. Ma tutti hanno capito altro“.

Paola Iezzi, la replica all’ironia web: “Quanto una virgola può cambiare le cose…“

Paola Iezzi si è così prontamente corretta e, con la grande ironia che la contraddistingue, ha aggiunto un ulteriore messaggio nelle Instagram stories per sottolineare la svista grammaticale dovuta all’assenza di una virgola che ha generato il malinteso: “Guarda tu quanto una virgola può cambiare le cose… Ma comunque… niente contro eh?“. Lo scivolone social ha comunque dominato il web e, in particolare su X, i suoi fan e il pubblico hanno commentato con ironia la gaffe. “Paola Iezzi io ti amo, ti venero“, si legge tra i commenti.

Archiviato il fraintendimento generale con tanto di commenti ironici, la cantante in questo periodo si sta concentrando sulla sua nuova avventura televisiva. Dal 12 settembre prenderà il via la nuova edizione di X Factor con la debuttante Giorgia alla conduzione: il talent vedrà in giuria non solo Paola Iezzi, unica donna, ma anche Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jake La Furia.

paola iezzi io ti amo ti venero pic.twitter.com/JHOL0h6ryF — miriam⚢ (@Lanasmiciogatto) August 28, 2024