Paola Iezzi a cuore aperto: il ritorno ad X Factor e l'amore con il compagno Paolo Santambrogio

Paola Iezzi si è raccontata a cuore aperto in una nuova intervista a Vanity Fair, parlando non solo della sua esperienza come giudice a X Factor ma anche della sua vita privata, del matrimonio e della scelta di non avere figli. La cantante, tornata per il secondo anno consecutivo al talent di Sky, ha spiegato di sentirsi molto più sicura rispetto al debutto. Difatti, adesso conosce bene l’ambiente, ha trovato sintonia con colleghi come Achille Lauro e Jake La Furia e un confronto costruttivo con Francesco Gabbani, la new entry del gruppo, con cui a volte ci sono stati battibecchi ma anche tanto rispetto.

La sorella di Chiara Iezzi ha definito il talent di Sky Uno un’esperienza “destabilizzante” in senso positivo, che le ha permesso di scoprire lati di sé nuovi e di capire che anche dopo tanti anni di carriera c’è sempre spazio per crescere e stupirsi. Successivamente, la cantante ha parlato anche della sua vita privata e, in particolare, della sua relazione con Paolo Santambrogio, al quale è legata dal 2007.

Paola Iezzi parla del compagno Paolo Santambrogio: cos’ha detto

Nonostante i quasi 20 anni insieme al compagno Paolo Santambrogio e una proposta di matrimonio già avvenuto, la coppia non ha sentito il bisogno di formalizzare il legame. Difatti, sebbene Paolo abbia chiesto alla compagna di sposarlo diverso tempo fa, i due non hanno mai vissuto il matrimonio come una priorità. Allo stesso tempo, sempre a Vanity Fair, Paola Iezzi ha parlato del tema figli, spiegando che la mancata maternità è stata una sua scelta e di non essersi mai sentita incompleta per questo. Tuttavia, la cantante ha anche ammesso che in futuro lei e Paolo potrebbero cambiare idea sulle nozze, magari per motivi legali o per il piacere di festeggiare con amici e familiari.