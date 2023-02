Paola Lazzari, mamma di Blanco: “La denuncia per Sanremo? Fuori luogo”/ “Ha 20 anni…”

Paola Lazzari, la mamma di Blanco interviene a La vita in diretta

Il gesto di Blanco al Festival di Sanremo 2023 continua a far discutere dividendo l’opinione pubblica. Ai microfoni de La vita in diretta, nel corso della puntata del 17 febbraio, è intervenuta Paola Lazzari, la mamma di Blanco che ha deciso di rompere il silenzio dopo la denuncia della Procura di Imperia. “Trovo fuori luogo la denuncia. Ci sono problemi più importanti da affrontare ma non voglio dire altro in questo momento. È sempre un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente. Siamo arrivati all’estremo“, ha detto la mamma del cantante.

“Come può prenderla un ragazzo che si sente accusato di una cosa del genere? Non era nelle sue intenzioni, come ha già spiegato quando si è scusato, offendere nessuno. Il discorso era concordato, attaccarsi a queste cose è pesante. Rispetto alla denuncia, non abbiamo ricevuto niente. Che la performance di mio figlio non sia piaciuta è un altro paio di maniche”, ha aggiunto la signora Paola.

Le scuse di Blanco

Blanco, nel frattempo, continua a pubblicare post su Instagram dove, il giorno successivo al gesto fatto sul palco del Teatro Ariston, aveva pubblicato una lettera di scuse al Festival di Sanremo.

“Cadono fiori, Ariston Si spezzano fiori, Ariston Cala il sipario, Ariston Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston Mi hai visto fragile come un bimbo… E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto… Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston Ma poi… Rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido Perché non sono perfetto come mi volevi Ma finalmente sono me stesso Ti voglio bene, Ariston Con tutta la mia follia“. Ad accompagnare il testo, la didascalia inequivocabile: “Chiedo scusa alla città dei fiori”, le parole dell’artista che attende di sapere cosa accadrà.

