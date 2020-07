Paola Leonetti, chi è la fidanzata di Raimondo Todaro?/ Dopo Francesca Tocca, baci…

A quanto pare l’estate di Raimondo Todaro non è iniziata nel migliore dei modi ma in corsa sta recuperando terreno regalandogli finalmente quel sorriso che un po’ si era spento. Chi conosce bene il ballerino noto soprattutto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, sa bene che in queste settimane, dopo pettegolezzi e rumors, si è visto costretto a confermare la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca ammettendo anche che era ormai da un po’ di tempo che le cose non andavano bene e che tra loro c’è un bellissimo rapporto per via della bambina che hanno avuto e che li terrà uniti per sempre. A quanto pare, però, il settimanale Chi è riuscito ad immortalare i due con i loro nuovi amori. Se da una parte Francesca Tocca è in giro con Valentin, dall’altra Raimondo Todaro bacia la bella Paola Leonetti.

PAOLA LEONETTI, CHI E’ LA FIDANZATA DI RAIMONDO TODARO?

Proprio la biondina, modella e con un passaggio anche a Uomini e donne, sembra aver conquistato il cuore, almeno per il momento, di Raimondo Todaro che sui social, forse proprio rispondendo ai commenti ricevuti dopo la pubblicazione della foto, ha scritto: “Puoi scegliere chi e cosa essere. Io ho scelto di essere me stesso perché è bellissimo guardarsi allo specchio e riconoscersi sempre”. Ma chi è Paola Leonatti? Alta 1,71 m, magra e bella, Paola è pugliese e dopo aver calcato qualche passerella prendendo parte ad alcuni concorsi di bellezza, adesso fa l’influencer e la beauty Therapist. Siamo sicuri che dopo questi scatti i suoi follower avranno un’impennata…



