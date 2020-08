Paola Leonetti, compagna Raimondo Todaro/ Baci e abbracci al caldo sole della Puglia

Paola Leonetti è la nuova compagna di Raimondo Todaro. Dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, il ballerino di Ballando con le Stelle, ha ritrovato il sorriso tra le braccia della bella modella e influencer. I due, infatti, sono stati paparazzati dal settimanale Chi intenti a scambiarsi baci e dolci effusioni al caldo sole della Puglia, per la precisione Monopoli, a distanza di pochissimi mesi dalla separazione dalla ex moglie. Manco a dirlo le foto hanno generato la curiosità del pubblico e dei tantissimi fan sulla giovane ragazza che sembrerebbe aver riportato un pò di serenità nella vita del ballerino professionista. Non è dato sapere di più sul loro amore, visto che proprio Raimondo Todaro intervistato dal settimanale Di Più Tv (data 14 luglio 2020) ha dichiarato: “mi chiede se sono nuovamente innamorato? Guardi, ora faccio la mia vita, le cose di cuore le tengo per me. Mi chiede se ho sofferto e mi sto riprendendo? Non mi va di parlare, il passato è passato”. Non solo, sul finale il coreografo de Il Cantante Mascherato ha poi aggiunto: “certo che ho visto le mie foto, erano ovunque… Ma non mi chieda del mio privato”. Una posizione precisa quella di Raimondo Todaro che da padre di famiglia, giustamente, vuole tutelare anche la piccola Jasmine.

Chi è Paola Leonetti, nuovo amore di Raimondo Todaro

Ma chi è Paola Leonetti, la nuova fidanzata di Raimondo Todaro? Classe 1997, la ragazza è una fotomodella, ma lavora anche come massaggiatrice professionista. Paola è nata a Triggiano, in provincia di Bari, e dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella e fotomodella. Parallelamente lavora anche come influencer dove è seguita da circa 13 mila followers, un numero destinato a salire ora che è diventata la nuova fiamma del ballerino di Ballando con le Stelle. Stando alle prime indiscrezioni trapelate e pubblicata proprio dal settimanale edito da Cairo Editore, la “coppia” si sarebbe conosciuta in Puglia tramite amici in comune ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due, infatti, sono diventati inseparabili proprio come appaiono nelle foto paparazzate e pubblicate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini in cui si vedono felici e innamorati in spiaggia a Monopoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA