Paola, mamma Antonella Elia/ “Dopo la morte di papà tra noi due è stato un disastro”

Toccanti emozioni per Antonella Elia sul finale di questa nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. Si torna a parlare della sua famiglia e della morte di suo padre. In particolare si tocca l’argomento mamma Paola, con la quale c’è stato un forte distacco subito dopo la morte di suo padre. Antonella ricorda che la tragedia è capitata a causa di un incidente d’auto a Sanremo, dove suo padre viaggiava con sua madre che è sopravvissuta. “Io dovevo essere con loro ma non sono voluta andare. Ho salutato mio padre, quello è stato il nostro addio”, ricorda commossa la showgirl.

Antonella Elia e il rapporto con mamma Paola: “Un disastro”

Antonella Elia entra poi nel merito del rapporto con sua madre Paola. “Quando è morto papà è successo il finimondo. – racconta la showgirl al Grande Fratello Vip 2020, per poi aggiungere – Lei mi ha sempre detto che io ce l’avevo con lei perché era sopravvissuta lei invece che mio padre.” Così continua: “Io non ho mai detto questa cosa ma è successo il disastro e ci siamo allontanate inevitabilmente, è stato un cataclisma. Lei mi ha sempre rinfacciato questa cosa ma io non l’ho mai ammessa. Abbiamo visto la vita in due modi diversi da quando è morto papà”, conclude.



