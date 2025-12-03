Paola Marella, foto choc trovate PC dal figlio Nicola dopo la morte: "Disarmante, trovata cartella intitolata Voglio Vivere"

Paola Marella, le foto choc trovate dal figlio Nicola Traversa nel PC dopo la morte: “Cartella intitolata Voglio vivere”

A poco più di un anno dalla morte della madre, il figlio di Paola Marella Nicola Traversa ha condiviso sui social una serie di toccanti ed emozionante scatti insieme. Si tratta di foto che il figlio, insieme al padre Domenico, ha ritrovato nel PC in una cartella dal titolo ‘Voglio vivere’ a simboleggiare quanto l’architetto e volto di Real Time fosse determinata a sconfiggere la malattia, il cancro al pancreas che non le ha lasciato spazio.

Il figlio di Paola Marella, Nicola, ha pubblicato su Instagram alcune foto trovare nel computer della madre dopo la sua morte: “Voglio vivere. Paola aveva nominato così la cartella sul computer con tutte le foto di questi ultimi anni. Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo” ha spiegato il giovane attraverso il profilo social che gestisce insieme al padre in memoria della mamma: “Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere”.



Domenico e Nicola Traversa, marito e figlio di Paola Marella: fondazione in suo onore e memoria

Paola Marella è morta il 21 settembre 2024 a soli 61 anni a causa di un tumore al pancreas. In passato era stata colpita da un cancro al seno che aveva sconfitto ma poi fu colpita nuovamente da un’altra forma di tumore, questa volta più difficile da sconfiggere, che non le ha lasciato scampo. Pochissimi sapevano le sua condizioni di salute e per questo non appena si è diffusa la notizia della sua morte il marito Domenico è intervenuto per fare chiarezza. Paola Marella viene da tutti ricordata come esempio di stile, tenacia ed eleganza. In suo onore il marito Domenico Traversa e il figlio Nicola hanno creato una fondazione che porta il suo nome e che sostiene la ricerca contro il cancro al pancreas, malattia che le era stata diagnosticata che si pone l’obbiettivo di fornire aiuto e supporto a tutti coloro che si trovano a dover affrontare una grave malattia.