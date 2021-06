Paola Marella/ “Ho fatto il covid e ho avuto un coinvolgimento importante del cuore”

Anche Paola Marella, volto noto delle televisione, in particolare di Real Time e Sky, è stata colpita dal covid, ed ha avuto delle conseguenze tutt’altro che lievi. A svelarlo è stata la stessa, intervistata dai microfoni del settimanale Panorama: “Dopo un inverno pesante mi prendo un po’ di risposo: purtroppo ho contratto il Covid e nonostante sul momento non abbia avuto sintomi gravi, il virus ha lasciato strascichi con un coinvolgimento importante del cuore. Ho completato gli ultimi accertamenti e si è sistemato tutto”.

Paola Marella racconta di come non sia stato facile affrontare la malattia: “Non è stato semplice affrontare tutto da sola: sono stata curata a casa con una terapia, nonostante non ci fosse un protocollo chiaro, poi purtroppo sono sopraggiunte una miocardite e una pericardite che ho curato al meglio grazie al mio cardiologo e una brava ematologa, sono stata fortunata”. Un periodo non proprio fortunato quindi, ma che non ha abbattuto la stessa agente immobiliare: “Ogni tappa importante della mia vita è stata segnata da un cantiere diverso”.

PAOLA MARELLA, DAL COVID A “UN SOGNO IN AFFITTO”

E il nuovo cantiere sarà “Un Sogno in affitto”, nuovo programma in arrivo su Sky Uno e Now, Tv, in cui la stessa Paola Marella si aggirerà fra abitazioni lussuose e set cinematografici, accompagnata anche da personaggi famosi. Tanta tv “casalinga” quindi, ma no ai reality show: “Me li hanno proposti tutti – svela l’agente immobiliare a Panorama – dall’Isola al Grande Fratello Vip, ma è qualcosa che non mi sento di fare, non fa parte della mia vita. Mi sentirei fuori luogo: di fatto sono riservata, mi piace stare nel mio mondo, parlare di ciò su cui sono preparata. Non saprei inventarmi televisivamente in maniera diversa”. Paola Marella è stata protagonista di trasmissioni di grande successo, a cominciare da “Cerco Casa Disperatamente” e siamo certi che anche il suo ultimo progetto farà breccia nel cuore dei telespettatori.

