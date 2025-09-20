Il marito di Paola Marella rompe il silenzio un anno dopo la sua scomparsa: cos'ha detto

È già passato un anno da quando è scomparsa Paola Marella, architetta, designer e volto amatissimo della tv, stroncata da un tumore al pancreas. Per molti Paola era la “signora delle case“, che grazie alla sua simpatia e al suo carisma è riuscita a conquistare l’affetto di milioni di spettatori. Per chi la conosceva personalmente, però, Paola era chiaramente molto di più e la sua assenza ha lasciato un vuoto immenso nelle vite dei suoi affetti più cari. A distanza di un anno dalla sua scomparsa, il marito Domenico Traversa ha rilasciato un’intervista a Repubblica, dove ha messo a nudo il suo dolore e quella missione che si è dato: non lasciare che l’entusiasmo e l’energia di Paola si spengano.

“Non sono giorni facili, ma il calendario non si può cambiare“, ha detto Domenico. “Ogni volta è una lama al cuore, ma se la sua voce e il suo esempio possono servire ad altri malati oncologici, allora vale la pena”, ha poi aggiunto. A tal proposito, Domenico ha parlato anche della Fondazione Paola Marella, creata insieme al figlio per dare sostegno a chi affronta lo stesso percorso difficile.

Domenico Traversa a cuore aperto sulla moglie Paola Marella: cos’ha detto

Il primo progetto della Fondazione Paola Marella partirà il 16 dicembre con dieci corsi di formazione per medici e specialisti, così da ottenere un modo concreto per creare una rete che accompagni i pazienti non solo con le cure, ma anche con supporti fondamentali come la nutrizione e la gestione del dolore. Molti fan, anche dopo un anno dalla sua morte, continuano a chiedersi che fine faranno i vestiti e i gioielli di Paola, che lei amava collezionare. Al che, Domenico ha spiegato che saranno messi all’asta per sostenere la Fondazione nata in suo nome: “Paola non amava mai ostentare, non cercava il lusso a tutti i costi, preferiva marchi ricercati e dettagli particolari. Era questo a renderla davvero unica“.