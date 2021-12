Paola Marioni, avvocato accoltellato: verso archiviazione/ “Sono disperata, ho paura”

Era il mese di luglio del 2017 quando l’avvocato Paola Marioni, nel suo studio legale di Milano, veniva aggredita e accoltellata da uno sconosciuto. Sebbene siano passati diversi anni, l’aggressore non è mai stato individuato. Da allora, come spiegato nel corso della trasmissione Lombardia Nera, in onda su Antenna 3, l’avvocato Marioni vive sotto scorta e nel terrore di poter rivivere lo stesso incubo. Per il caso di tentato omicidio c’è stata una persona indagata ma in merito si chiede l’archiviazione del caso. Un’ipotesi che proprio non può essere accettata dall’avvocato Marioni.

La vittima è tornata a parlare ai microfoni della trasmissione Lombardia Nera commentando: “Purtroppo il pm ha chiesto l’archiviazione del procedimento senza rinviare a giudizio nessuno”. Una vera e propria doccia fredda per la donna che si è detta “disperata perché dopo quattro anni che finisca così, questa inchiesta, sono molto rammaricata”.

Paola Marioni, avvocato aggredito: gip deciderà se archiviare

E’ tanta la delusione dell’avvocato Paola Marioni di fronte alla possibilità che l’inchiesta sul suo tentato omicidio possa essere archiviata. “Era un fantasma, non so chi sia, non so chi l’abbia mandato. A distanza di tutto questo tempo non so niente”, ha commentato la professionista.

Intanto, dal luglio 2017 ad oggi l’avvocato continua a vivere con la consapevolezza che questa misteriosa persona che sarebbe potuta essere il suo killer oggi vive ancora in libertà: “Vivo tutto questo con grande angoscia e grande paura che ritorni e mi rendo conto di avere dei problemi ad andare in giro, a stare da sola, e la paura c’è sempre”, ha ammesso. Non sapendo da dove sia arrivata questa aggressione a suo carico e perché, l’avvocato non può che continuare a temere per la sua incolumità. Nel 2019 la polizia diffuse il video del presunto aggressore e dopo una segnalazione un pensionato di Abbiategrasso fu indagato. Tuttavia quella pista non portò a nulla: “Non l’ho mai visto in un confronto né in un incidente probatorio”. Adesso la decisione sull’archiviazione spetterà al gip ma intanto l’avvocato Marioni si prepara a vivere con amarezza queste festività: “E’ proprio un brutto Natale per una serie di circostanze anche personali e questo ovviamente aggrava ancora di più la situazione”.

