Paola Marioni, respinta archiviazione indagini/ “Ma mi hanno tolto la scorta…”

Paola Marioni, aggredita nel luglio 2017 all’interno del suo studio legale ubicato a Milano in via dei Pellegrini, è tornata a parlare di fronte alle telecamere di “Telelombardia”, con particolare riferimento alla trasmissione “Lombardia Nera”, condotta da Marco Oliva. L’avvocato ha commentato la decisione del gip di respingere la richiesta d’archiviazione delle indagini avanzata dalla Procura, disponendo altresì approfondimenti per altri 6 mesi, soprattutto su uno dei due indagati per tentato omicidio, un pensionato di Abbiategrasso che in passato aveva già aggredito un altro legale.

Secondo il gip è necessario acquisire una nuova deposizione della stessa vittima, anche alla luce dei servizi televisivi realizzati da Telelombardia e che hanno visto protagonista proprio uno degli indagati. I tecnici, su ordine del giudice per le indagini preliminari, saranno chiamati a lavorare con l’obiettivo di migliorare la qualità dei filmati. Inoltre, il gip ha ritenuto fondamentale lo svolgimento di ulteriori accertamenti in merito a più recenti fatti denunciati dall’avvocato, così da individuare eventuali collegamenti con quanto accaduto a suo tempo.

PAOLA MARIONI: “NON CAPISCO PERCHÉ IN UN MOMENTO COSÌ DELICATO MI SIA STATA TOLTA LA SCORTA”

L’avvocato Paola Marioni, nel rilasciare una breve intervista ai colleghi di “Lombardia Nera”, si è dunque espressa in questi termini circa l’opposizione del gip alla richiesta d’archiviazione delle indagini: “Sono soddisfatta, per me è un grande successo, mi sto battendo da cinque anni per questo. Ringrazio molto Telelombardia, Marco Oliva e tutto lo staff, perché sono riusciti a riprendere un video di questa persona in un momento successivo a quanto registrato dalle telecamere di videosorveglianza nel 2017, con i due filmati che saranno oggetto di comparazione, mi auguro”.

Tuttavia, dal 1° settembre 2022 a Paola Marioni è stata revocata la scorta, per giunta proprio in un frangente in cui si potrebbe forse arrivare a una svolta importante nell’attività d’indagine: “Non capisco perché in un momento così delicato mi sia stato tolto questo presidio“, ha concluso amareggiata la diretta interessata.











