Paola Massari e Rossella Barattolo/ Ex moglie e compagna di Claudio Baglioni

Con Claudio Baglioni impegnato sul palco di “Uà – Uomo di varie età” su Canale 5 non si può escludere che il pubblico da casa sia preso dalla curiosità di conoscere qualcosa di più sulla sua vita privata e sentimentale.

Il cantante è sposato? Chi è sua moglie? Ha una compagna? Tutti interrogativi legittimi a cui risponderemo in questo articolo. Impossibile non iniziare il racconto da Paola Massari, ovvero dalla donna che è stata moglie di Claudio Baglioni per 35 anni, dal 1973 al 2008. Nata a Roma nel 1955, si è diplomata all’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione. L’incontro che le cambia la vita è proprio quello con Baglioni, conosciuto all’età di 16 anni alla Mostra Elettronica dell’EUR, dove lei si era recata in visita con la scuola. C’è il volto di Paola Massari sulla copertina dell’album “Questo piccolo grande amore”. Baglioni scelse lei, che aveva ispirato la protagonista della “maglietta fina” del brano, perché la persona che avrebbe dovuto cantare in duetto con lui non era necessario fosse una cantante professionista, ma solo una che sapesse cantare bene, senza stonare.

Paola Massari e Rossella Barattolo: le donne di Claudio Baglioni

Il loro matrimonio fu celebrato il 4 agosto 1973 con una cerimonia segreta: l’intenzione era quella di non deludere le fans di Claudio. Ad aiutare i due nel loro intento fu un amico prete, che tenne la cerimonia nella casa dei genitori alla sola presenza dei parenti stretti. Ci vollero cinque anni prima che l’unione potesse essere resa pubblica: d’altronde Baglioni nel frattempo si era già affermato.

Nonostante la loro separazione, i rapporti con Claudio Baglioni sono rimasti ottimi, complice anche l’amore per il figlio avuto insieme, il 39enne Giovanni. In occasione del 70esimo compleanno del cantante, l’ex moglie Paola Massari ha scritto su Facebook un bellissimo messaggio a lui indirizzato: “Ti ho conosciuto che avevi 19 anni. Oggi saranno 70. Ma non sarà il tempo a separarci più di quanto non abbia fatto la vita che ho attraversato con te, mentre tu attraversavi la mia. Buon compleanno, Claudio mio“. Da ormai molti anni nel cuore di Claudio Baglioni c’è Rossella Barattolo, manager conosciuta nel 1987, un passato da impiegata di una multinazionale petrolifera con alle spalle diverse esperienze lavorative e di studio tra l’America e il Regno Unito. Nata a Taranto nel 1958 è sempre accanto al compagno in tutte le sue sfide. Per una decina d’anni, a partire dal 2003, i due hanno guidato O’Scia, un’organizzazione no profit che si occupava del festival di musical leggera di Lampedusa per sensibilizzare sul tema dei migranti. C’è da scommettere che Rossella sia al fianco di Claudio Baglioni anche per Uà!

