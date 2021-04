Paola Massari, ex moglie Claudio Baglioni/ Ha ispirato ‘Questo piccolo grande amore’

Paola Massari è l’ex moglie di Claudio Baglioni. La donna è stata sposata a lungo con il famoso cantante e per diversi anni è stata anche la sua principale musa. Molte canzoni realizzate dall’artista, infatti, sono riconducibili all’amore che li legava. Tra i brani in questione possiamo citare “Questo piccolo grande amore”, uno dei pezzi storici di Claudio Baglioni dedicati proprio a Paola Massari. Andiamo dunque a scoprire qualcosina in più sul conto dell’ex fiamma del cantante veronese. Nata a Roma nel 1955, Paola Massari si diploma all’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione. Il primo incontro col futuro marito avviene nel 1971 alla Mostra Elettronica dell’EUR, dove la giovane era in gita con la scuola.

In una intervista di qualche anno l’ex moglie di Claudio Baglioni, Paola Massari, ha svelato di essere la misteriosa ragazza dalla “maglietta fina” del brano ‘Questo Piccolo grande Amore’. Stiamo parlando di uno dei brani di maggiore successo realizzati dal cantautore italiano, ancora oggi tra i più amati dai fan. Paola Massari e Claudio Baglioni si sono sposati nel 1973, anche se la notizia del loro matrimonio viene diffusa a sorpresa solo negli anni successivi.

