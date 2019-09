Paola Michelini è Regina Santagata/ “Tra me e mia sorella Giulia c’è un’intesa speciale” (Rosy Abate 2)

Paola Michelini ancora protagonista a Rosy Abate 2 con il suo personaggio, Regina Santagata. È la sua seconda volta sul set con la Regina di Palermo, Giulia Michelini, che nella vita è anche sua sorella. “Vorrei dire che è stato difficile, strano, complicato”, spiega l’attrice in un’intervista concessa ad Alessio Poeta per Spy, “ma la verità è che ci siamo ammazzate dalle risate. Ancora oggi – aggiunge – la ritengo l’esperienza più divertente di tutta la mia vita. Tra noi, poi, c’è un’intesa speciale. Ci basta uno sguardo per capire quello che pensiamo. Del resto siamo sorelle”. Attrice e autrice di teatro, Paola Michelin spiega inoltre di non essere infastidita affatto dall’essere considerata “la sorella di”: “Lo sono solo dal punto di vista mediatico. Nella vita di tutti i giorni – conferma – ho la mia identità miei amici e il mio lavoro”.

PAOLA MICHELINI: “ABBIAMO UNA COMPLICITÀ INVIDIABILE”

Il rapporto tra Paola Michelini e sua sorella Giulia oggi è molto solido. In passato, però, “soprattutto nella fase adolescenziale”, il loro legame ha risentito dei cinque anni di differenza: “Amici diversi, scuole diverse. Ci siamo ritrovate e capite quando è arrivato Giulio, il figlio di mia sorella”. Oggi, infatti, le due sono molto legate e non perdono mai occasione di trascorrere del tempo insieme: “Siamo molto unite. Ci vediamo e ci sentiamo spesso e, non appena possibile, ci piace partire assieme. Abbiamo una complicità davvero invidiabile”. E a quanto pare il loro sodalizio artistico non si concluderà con la seconda stagione di Rosy Abate. Le due sorelle hanno infatti in programma di tornare insieme a teatro, con uno spettacolo che si preannuncia imperdibile: “stiamo vagliando diversi progetti che porteremo, il prossimo anno, a teatro. Uno tra tutti – spiega Paola Michelini – l’adattamento di Piccolo Donne”.

PAOLA MICHELINI: “NON CREDO NEL MATRIMONIO”

Del rapporto tra Paola Michelini e sua sorella Giulia si sa già tanto, ma le due sorelle appaiono restie quando si tratta di scavare a fondo nella loro vita privata. Delle vicende sentimentali di Paola Michelin, infatti, si sa ben poco, ma nell’intervista realizzata da Alessio Poeta per Spy, l’attrice si è sbottonata un po’: “ho una relazione, da qualche anno, con l’attore Niccolò Senni”. Ma guai a parlare di nozze: “non succederà nulla, almeno per ora. Non credo nel matrimonio e, se è per questo, nemmeno nella convivenza”. In amore, spiega infatti la sorella di Giulia Michelini, la libertà è un vero toccasana, ma per i futuro non si preclude nulla: “Un domani, chi lo sa”. Discorso del tutto differente per quanto riguarda invece i figli: secondo Paola Michelini “mettere al mondo un figlio, in questo momento storico” è “da irresponsabili”.



