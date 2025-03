Tra gli ospiti di Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini troveremo anche la bravissima Paola Minaccioni, nota attrice che ha avuto la possibilità di consacrarsi al grande pubblico negli anni. Tra teatro, tv e cinema, l’attrice romana è una delle artiste italiane più simpatiche, capace di costruirsi una carriera con grande spirito di sacrificio negli anni. Nel corso di una interessante intervista concessa tra le colonne di Marie Claire, Paola Minaccioni ha confidato, lasciandosi andare a delle importanti confessioni:

“Ho sempre avuto bassa autostima, però questa fragilità ha fatto sì che facessi esperienze straordinarie. Ho fatto il cabaret in strada per mantenermi, e questa esperienza me la porto sul palcoscenico” le parole dell’attrice romana. L’abbiamo vista protagonista in numerosi film dei fratelli Vanzina, portare la sua irriverente simpatia e spontaneità, ma il suo talento è andato anche oltre, visto che Paola Minaccioni è stata anche candidata ai Nastri d’argento e David Di Donatello per la sua partecipazione al film Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek.

Paola Minaccioni e la carriera: “Certe cose non mi hanno arricchita”

Sfogliando il suo curriculum, Paola Minaccioni si imbatte in tanti film e progetti che l’hanno consacrata come una delle attrici italiane più richieste del panorama cinematografico. “Ci sono cose che non mi hanno arricchito e che avrei potuto evitare, ma purtroppo nella vita capisci a mano a mano” ha raccontato l’artista romana che oggi si racconterà nuovamente a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini.

Paola Minaccioni, riguardo al futuro, si è detta pronta e speranzosa di poter interpretare qualche ruolo in più dal punto di vista drammatico: “Vorrei fare molti più ruoli drammatici al cinema, dove subisco ancora un po’ di pregiudizio” ha confidato l’attrice che ha una grande voglia di rincorrere questo suo desiderio.

