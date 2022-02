Paola Minaccioni/ Ex fidanzato e tradimento: “La monogamia è difficile, faticosa”

È Paola Minaccioni l’ospite di Amadeus per la nuova puntata dei Soliti Ignoti su Rai 1. Sarà la nota attrice questa sera a tentare di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Paola Minaccioni è sicuramente tra le attrici più apprezzate del panorama italiano. Ben nota, quindi, per il suo lavoro in film e fiction TV, è invece molto riservata quando si parla di vita privata. Se attualmente l’attrice sembra essere single, in passato ci sono stati amori che l’hanno però delusa e, in qualche caso, tradita.

Lei stessa in un’intervista rilasciata qualche anno fa a Vanity Fair ha dichiarato: “Negli anni ho interpretato così tante donne tradite, che oggi mi considero una portatrice sana di corna. E, attenzione, non solo sul set (ride, ndr). Diciamo che le corna sono un accessorio che prima o poi finiscono sulla testa di tutte. Ma io sono di questa scuola di pensiero: finché sei felice, meglio non sapere. Se, invece, sei infelice è tutta un’altra storia: non sono le corna il problema, né il motivo”

Un tema, quello del tradimento, che Paola Minaccioni ha affrontato in più di un’occasione. L’attrice ha infatti ammesso che mai potrebbe accettare un amore di facciata: “Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato. La monogamia è difficile, portare avanti per tanto tempo un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni, o reagisci e lo pianti. Ho scelto la seconda”, ha quindi ammesso l’attrice.

