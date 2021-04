Paola Minaccioni/ “Oggi mi considero una portatrice sana di corna”, ecco perchè

L’attrice e comica Paola Minaccioni sarà una delle protagoniste della prima puntata di “Top dieci”, il programma condotto da Carlo Conti in onda questa sera, venerdì 23 aprile, su Rai 1. Classe 1971, Paola Minaccioni è un volto noto del cinema italiano: ha recitato in “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, “Matrimonio a Parigi”, di Claudi Risi, “Baciato dalla fortuna” di Paolo Costella e molti altri. L’attrice è apparsa anche in alcune serie tv, come “Un medico in famiglia”, e nella sit com “Camera Cafè”. “Negli anni ho interpretato così tante donne tradite, che oggi mi considero una portatrice sana di corna. E, attenzione, non solo sul set. Diciamo che le corna sono un accessorio che prima o poi finiscono sulla testa di tutte”, ha raccontato nel 2019 a Vanity Fair. Nella stessa intervista, però, diceva di aver imparato a stare da sola.

Paola Minaccioni: torna sul set con il regista Ferzan Ozpetek

Paola Minaccioni ha lavorato con Ferzan Ozpetek in quattro film: “Cuore sacro”, “Mine vaganti”, “Magnifica presenza”, che le è valso un Globo d’Oro, e “Allacciate le cinture”, per il quale ha vinto un Nastro d’Argento come Migliore attrice non protagonista. Ora l’attrice è tornata a lavorare con il regista turco nella serie tv “Le Fate Ignoranti”, rilettura contemporanea dell’omonimo film di Ozptek del 2001. La serie, di cui sono da poco iniziate le riprese, sarà composta da 8 episodi e sarà disponibile prossimamente su Star all’interno di Disney+. Nella serie, Paola Minaccioni interpreta Luisella, ha un negozio di frutta e verdura e convive con Mara (Lilith Primavera) fuggita dalla famiglia che non accettava fosse una trans. Luisella è convinta di essere la copia di Brigitte Bardot e si sceglie sempre gli uomini sbagliati.

