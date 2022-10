Paola Minaccioni “Sono stata senza ombra di dubbio amante”/ “Portatrice sana di corna”

Chi è Paola Minaccioni e il successo come attrice

Paola Minaccioni è una delle attrici più richieste tra cinema e teatro. Una carriera in ascesa quella della Minaccioni che, intervistata da sipario.it, ha parlato proprio del suo essere un’attrice popolare e molto amata. “Il bello non è infatti solo essere famosi, è il modo in cui le persone ti amano, ti fermano, è il tipo di affetto che ti viene dato, la riconoscenza. Noi avevamo dei grandi che ci insegnavano, io ho studiato molto e mi sono impegnata su diversi fronti perché mi piaceva. In Italia siamo pronti per avere questo generi di percorsi, c’è bisogno di questo, di fare le cose per il pubblico e farle con amore” – ha detto l’attrice che vive molto bene il successo. ”

“Per me è una soddisfazione gigantesca, amo il successo, amo le persone. Tutti noi abbamo superato delle fatiche, dei limiti personali, del sistema. Alla fine devi essere molto intelligente, metodico, avere grande fortuna. E bravo in tutto, anche nelle relazioni, il nostro è un lavoro totalizzante per cui bisogna lavorare su se stessi 24 ore al giorno, tutta la vita. Che poi è la tua ricerca, perché quando interpreti i ruoli ti sei fatto il bagaglio. Poi non c’è un motivo se uno ce la fa a diventare popolare, noto, o no” – ha precisato l’attrice.

Paola Minaccioni e la vita privata:”una portatrice sana di corna”

Passando, invece, alla vita privata, Paola Minaccioni dalle pagine di Vanity Fair si è raccontata così: “sono stata senza ombra di dubbio amante. Negli anni ho interpretato così tante donne tradite, che oggi mi considero una portatrice sana di corna. E, attenzione, non solo sul set (ride, ndr). Diciamo che le corna sono un accessorio che prima o poi finiscono sulla testa di tutte. Ma io sono di questa scuola di pensiero: finché sei felice, meglio non sapere. Se, invece, sei infelice è tutta un’altra storia: non sono le corna il problema, né il motivo”.

Infine parlando della sua idea di felicità ha confessato: “l’esercizio di stare da sola, l’imparare a stare da sola. Non che non mi voglia aprire a una relazione, a un amore, ma in questo momento il traguardo è quando mi sveglio al mattino piena di gioia. Da sola e senza un motivo apparente. Quando si diventa grandi, non si può più sprecare il tempo a stare male”.











