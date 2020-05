Paola, moglie di Rudy Smaila, è incinta/ Nonno Umberto applaude commosso a Mattino5

Pubblicità

Scoop a Mattino5 dove le telecamere di Federica Panicucci entrano nella panetteria di Rudy Smaila per capire come si sta organizzando per affrontare l’emergenza e il suo ritorno alla normalità salvo poi scoprire che c’è una persona assente all’appello, Paola, la moglie. E’ a questo punto che il figlio di Umberto Smaila ha spiegato alla conduttrice: “Mia moglie è assente, non c’è, devo dirti che è a casa perché è incinta!”. La donna non sta andando a lavoro nella panetteria proprio perché si sta riguardando per la sua gravidanza e mentre Federica Panicucci gongola, per lo scoop e per la notizia, nonno Umberto Smaila collegato da casa sua non può far altro che applaudire mentre conferma che lui lo sapeva già, ovviamente. Il pubblico di Mattino5 è felice per Rudy Smaila, volto noto della trasmissione perché spesso opinionista di Federica Panicucci, mentre per quel che riguarda la moglie, tutti la ricorderanno al fianco del marito e del suocero a Domenica Live.

PAOLA, MOGLIE DI RUDY SMAILA, E’ INCINTA

I due si sono sposati nel 2017 dopo aver slittato di qualche mese la data per permettere a Umberto Smaila di riprendersi dopo un terribile incidente. Alla fine però la coppia è andata all’altare dopo tre mesi dalla data prescelta coronando il loro sogno d’amore. Adesso i due avranno modo di abbracciare presto il loro bambino o la loro bambina. Siamo sicuri che la prossima volta Federica Panicucci avrà modo di invitare di nuovo Rudy Smaila lontano dalla sua panetteria per parlare un po’ della gravidanza della moglie Paola magari alla presenza di lei.

Ecco il video del momento:

Rudy Smaila, raccontando della sua vita da panettiere durante il #coronavirus, ci comunica una bellissima notizia: diventerà presto papà!#Mattino5 ❤️ pic.twitter.com/kv4x63Xzn2 — Mattino5 (@mattino5) May 7, 2020





