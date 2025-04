Grave lutto nel mondo della tv e in particolare del giornalismo: è morta nella giornata di ieri Paola Motta, nota cronista che si occupava di politica a Sky Tg24, spesso e volentieri in collegamento dalle piazze più calde di Roma, a cominciare da Montecitorio. E’ stata una voce e un volto storico della televisione ex satellitare, visto che era entrata nella redazione di Sky praticamente dalla nascita della stessa, nel 2003, ben 22 ani fa, e proprio per questo era considerata una delle croniste più apprezzate e riconosciute, volto a cui i telespettatori si erano affezionati.

Paola Motta era originaria del Trentino Alto Adige, precisamente della splendida località di Merano, e fin da subito aveva dimostrato una grande passione per il giornalismo, riuscendo ad entrare nella redazione del quotidiano più importante d’Italia, il Corriere della Sera, seppur come stagista. Entrò poi nel quotidiano L’informazione, quindi proseguì il suo lavoro “in casa” presso il quotidiano Alto Adige, con sede a Bolzano, iniziando ad occuparsi in maniera molto concreta di politica, ed in particolare, di quella della sua zona di residenza, il nord est della nostra penisola.

PAOLA MOTTA E’ MORTA: LA SUA CARRIERA IN BREVE

Paola Motta decise poi di vivere anche una esperienza all’estero, trasferendosi in Germania, a Berlino, dove il suo bagaglio si arricchì, sia dal punto di vista culturale che giornalistico, dopo di che fu la volta del definitivo salto di qualità in carriera, quello dello sbarco in SkyTg24, il telegionale in onda quasi 24 ore su 24 su Sky, prima riservato ai soli abbonati ed ora aperto a tutti.

A Sky si dedicò appunto alla sua grande passione, la politica italiana, narrando con precisione e dettagli a volte inediti, la vita politica della nostra nazione in queste più di due decadi passando da Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni e via discorrendo con tutti gli altri personaggi politici che si sono intercorsi in questi anni.

PAOLA MOTTA E’ MORTA: IL RICORDO DI LA RUSSA E DI CHIARIELLO

Chi la conosce, come ad esempio Paolo Chiariello di juorno.it, la descrive una donna “dalla schiena dritta” e dal grande rigore professionale, con un carattere che poteva sembrare all’apparenza spigoloso ma che in realtà era decisamente profondo e disponibile. “Una cronista tosta”, aggiunge, stimata da tutti i colleghi e molto probabilmente anche dai politici, vista la sua estrema professionalità. “Una voce libera e mai banale”, aggiunge il collega, mandando quindi un abbraccio alla famiglia ma anche alla redazione di Sky.

Paola Motta era giovanissima, aveva 57 anni e il prossimo mese di giugno ne avrebbe dovuti compiere 58, e non sono state rese note le sue cause di morte, ma vista la carta d’identità è probabile un male che aveva da tempo e che purtroppo non si poteva curare. A conferma di quanto fosse una collega stimata, sono arrivate in queste ore anche le condoglianze del presidente del senato, Ignazio La Russa, che ha ricordato Paola Motta per i suoi modi gentili e molto professionale, aggiungendo che il giornalismo italiano perdere “una cronista seria e competente”