Le sorelle di Oriana Fallaci sono tre ovvero Paola, Neera ed Elisabetta. Paola, in un’intervista rilasciata nel 2007 a Vanity Fair, ha raccontato: “Le donne Fallaci sono state tutte arpie. Lo erano le nostre antenate, lo era Oriana, lo sono io”. Solamente la mamma, a detta di Paola, era una donna buona, forse perché non apparteneva alla famiglia Fallaci. Non si tratta però di un termine usato con un’accezione negativa da Paola, che ha raccontato che le arpie erano donne coraggiosi e forti, capaci di ribellarsi. E le donne della famiglia Fallaci, infatti, lo fecero, reagendo al fascismo prima di tutto, partecipando attivamente alla Resistenza.

“Hanno avuto la forza di non sposarsi, in epoche in cui se non avevi un marito non eri niente, e anche di innamorarsi di un’altra donna, quando di lesbiche non si parlava neppure” ha spiegato ancora Paola. Le sorelle di Oriana Fallaci sono tre: Neera, Paola ed Elisabetta, quest’ultima adottata. Nonostante la famiglia non era ricca, ma in modeste condizioni economiche, adottò infatti anche una bambina.

Sorelle di Oriana Fallaci: chi sono Paola, Neera ed Elisabetta? “Aveva una marcia in più…”

Paola, una delle sorelle di Oriana Fallaci, è morta nel 2021 all’età di 83 anni. Era la più giovane tra loro. Oriana, infatti, era nata nel 1929 e morì nel 2009. Neera nacque nel 1932 e morì nel 1984, ben prima della scrittrice. Paola, invece, era nata nel 1938 e come la sorella, amava scrivere: aveva collaborato con “Il Tempo” e con “Oggi”.

Come le due sorelle, infatti, era giornalista: tutte avevano seguito la strada della cultura e della comunicazione, indirizzate dall’amore per il sapere dei genitori, che pur non essendo economicamente agiati compravano loro libri e stimolavano la loro intelligenza. Paola Fallaci, ancora, raccontando della sorella ha spiegato che aveva una marcia in più per intelligenza. Tra loro, però, non correva buon sangue.

