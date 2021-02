Paola, nuova dama di Uomini e donne/ Maurizio scarica Gemma per lei, Armando…

Nuova dama nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Durante la puntata della trasmissione di Maria De Filippi trasmessa il 22 febbraio, ai telespettatori e ai cavalieri si è presentata Paola, una donna di 43 anni che non è mai stata sposata e che non ha figli. Arriva da Santa Marinella ed essendo una donna molto impegnata, dal punto di vista lavorativo, sogna d’incontrare un uomo che riesca a cambiarle la vita con cui costruire qualcosa d’importante. “Vorrei un uomo con cui stare bene, che non viva molto lontano da me e che sia mio coetaneo o che abbia qualche anno in più”, afferma la dama che, seduta di fronte al parterre maschile, posa i propri occhi su Armando Incarnato con cui, poi, si concede il primo ballo in trasmissione.

MAURIZIO PERDE LA TESTA PER PAOLA E LASCIA GEMMA GALGANI

L’arrivo di Paola ha conquistato soprattutto il poeta Maurizio che, “folgorato” da lei, ha deciso di chiudere con Gemma Galgani rinunciando anche all’appuntamento che avevano per cena. Paola, tuttavia, spiega di non essere interessata volendo al suo fianco un coetaneo o un uomo leggermente più grande. Paola vorrebbe un uomo che riesca a portare nella sua vita quel quid in più. Riuscirà a trovere l’uomo che cerca? Tra tutti gli uomini del parterre, Paola è rimasta affascinata da Armando Incarnato il quale, tuttavia, non ha svelato se abbia un interesse a conoscerla e a frequentarla accettando, però, di ballare con lei. Armando e Paola cominceranno a frequentarsi? Lo scopriremo nelle prossime puntate.



