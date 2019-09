Paola Pallonetto chi è/ L’ex moglie di Ciro Ferrara: separati dal 2017 ma uniti da…

Sono trascorsi due anni da quando Paola Pallonetto si è separata dal marito Ciro Ferrara, noto ex difensore del Napoli nonché padre dei loro tre figli. Anche se il mondo del calcio è sempre stato fra i primi interessi del nuovo concorrente di Amici Celebrities, al via da oggi, sabato 21 settembre 2019, il gossip ha preso piede nella vita di coppia proprio quando i due hanno scelto di seguire strade diverse. Soprattutto dal punto di vista amoroso, visto che già all’epoca Ciro è stato accostato a Federica Fontana per via del loro presunto flirt. Titoloni sulle pagine di gossip, fra cui anche quelli del settimanale Oggi, a cui entrambi hanno preferito comunque non rispondere. I rapporti fra Paola e Ciro però sono rimasti sereni anche in seguito alla separazione, complice la presenza dei tre figli che continueranno ad unirli come genitori. Con vent’anni di matrimonio alle spalle, l’ex coppia è stata a lungo agli occhi di tutti l’incarnazione della famiglia del Mulino Bianco, anche se poi il sogno si è spezzato all’improvviso. Il rapporto sorridente però non è mai scemato, come dimostra il fatto che Paola abbia organizzato insieme a Nicolò De Devittis de Le Iene uno scherzo perfetto ai danni di Ciro. Da grande amante di Maradona, non ha preso bene la notizia che la sua maglia preferita fosse finita fra le mani del fidanzato dell’ex moglie. O meglio finto, visto che si trattava di un complice. Clicca qui per guardare lo scherzo de Le Iene a Ciro Ferrara.

Paola Pallonetto moglie di Ciro Ferrara: un matrimonio e tre figli

Paola Pallonetto verrà ricordata al fianco dell’ex marito Ciro soprattutto per via dello spot di una famosa marca di yogurt. Un evento che ha permesso ad entrambi di mostrare, all’epoca ancora insieme, l’unità della loro famiglia. Sul loro primo incontro invece sappiamo ben poco, tranne che i due si sono incontrati quando avevano appena 15 anni. Un amore nato in tenerissima età quindi e poi sfociato in matrimonio. Da lì la nascita dei tre figli, Benedetta, nata nel ’90, Paolo, nato tre anni più tardi e infine Giovanbattista, del 2001. Tre ragazzi che, chi più chi meno, hanno già ottenuto una forte visibilità grazie alla loro carriera o vita privata. Paolo infatti ha seguito per qualche tempo le orme del padre entrando nel mondo del calcio, mentre Giovanbattista appare spesso sul profilo social di Ciro. L’ex moglie Paola invece sorride in una foto con il secondogenito, entrambi in vacanza a Procida. Lei con lo sguardo sereno di chi ha al suo fianco uno dei più grandi amori della sua vita, lui con gli stessi occhi. L’affetto è più che evidente, anche per via della testa della madre che si poggia sulla tempia del suo rampollo. Clicca qui per guardare la foto di Paola e Paolo Ferrara

© RIPRODUZIONE RISERVATA