Paola Pallonetto ex moglie Ciro Ferrara/ L’addio nel 2017: stima e dedica social

Paola Pallonetto è stata fino al 2017 la moglie di Ciro Ferrara, ex calciatore nonché uno dei difensori più forti di Napoli e Juventus. Due anni fa la coppia, da sempre restia al gossip, ha deciso di separarsi. Una storia d’amore importante, la loro, culminata con la nascita di tre figli – Benedetta, Paolo e Giovanbattista – ma purtroppo giunta al capolinea proprio nell’estate del 2017. Nonostante la fine di un grande amore, i rapporti tra Paola e Ciro sono sempre rimasti civili anche in virtù della presenza di tre figli che hanno cresciuto con impegno e affetto, evitando così inutili e sempre più spesso frequenti guerre tra ex. La dimostrazione è giunta anche in queste settimane, durante le quali Ciro Ferrara è stato impegnato nel talent Amici Celebrities, giunto alla sua puntata finale. Ciro è tra i quattro protagonisti che si contenderanno il titolo di primo vincitore del programma ma nel corso della sua partecipazione ha certamente potuto contare proprio sul supporto di Paola Pallonetto, che gli ha persino dedicato un post social. “Ciro, hai avuto sempre dei compagni di squadra fortissimi”, ha scritto la donna su Instagram. Quindi, rivolgendosi a Filippo Bisciglia si è complimentata per il suo talento, invitandoli a divertirsi.

PAOLA PALLONETTO E CIRO FERRARA: LA STIMA DOPO LA SEPARAZIONE

I motivi che hanno portato alla fine del felice matrimonio tra Paola Pallonetto e Ciro Ferrara non sono mai stati resi noti, complice la loro grande riservatezza. Il loro è stato certamente un amore esploso quando erano entrambi dei ragazzini, poi sfociato nel matrimonio purtroppo terminato due anni fa. Si è vociferato tanto in merito alla fine della loro storia, per via di un pettegolezzo rimasto tale e che ha tirato in ballo la sospetta vicinanza tra Ciro Ferrara e Federica Fontana. In realtà quest’ultima gli è stata particolarmente vicina nei momenti successivi alla fine del matrimonio, comportandosi esclusivamente da amica. Ciò che oggi conta, tuttavia, è proprio l’affetto rimasto tra Paola e Ciro, come evidenziato da altri post della donna sui social. Nelle scorse settimane infatti, ironizzava su due poltrone presenti in casa “vestite” rispettivamente una con la maglia della Juventus ed una del Napoli. “A casa mia e ‘ nu prublem… la domanda che mi fanno stamattina… per chi fai il tifo stasera? Non la guardo… di calcio non me ne intendo”, commentava ironica. “Dove sta il problema? Sei napoletana sposata con un napoletano, origini napoletane e ti poni il problema?”, replicava un suo follower, al quale però Paola non ha contestato il fatto di non essere più sposata con Ciro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA