Paola Penzo, moglie Gino Paoli/ Lui: “non so come farei a vivere senza di lei”

Paola Penzo è la moglie di Gino Paoli, il cantautore genovese che in passato è stato legato prima ad Anna Fabbri, poi Stefania Sandrelli e infine ad Ornella Vanoni. Nella sua vita poi è arrivata Paola, autrice che ha collaborato proprio con il marito nella stesura di alcuni testi. Un amore importante quello tra Penzo e Gino Paoli suggellato anche dalla nascita di due figli di nome Nicolò e Tommaso. Sulla seconda moglie di Gino Paoli si conosce davvero poco, anche se la donna è spesso accanto al marito. La donna è molto discreta e riservata, ma si sa per certo che Paola ha un bellissimo rapporto con i figli e con il marito che, intervistato dal Corriere della Sera, parlando proprio di lei ha detto: “senza Paola, mia moglie, non so come farei a vivere”.

Amanda Sandrelli: “Paola Penzo è come una seconda mamma”

Paola Penzo non è solo la seconda moglie di Gino Paoli, ma anche una vera e propria seconda mamma per Amanda Sandrelli che, durante un’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier, ha parlato della donna con parole di grande affetto e stima. “So di essere figlia di un grande amore – ha dichiarato l’attrice a Mara Venier – e dalle cose negative ne sono derivate di positive: ho un fratellastro, Giovanni, con cui ho un rapporto profondissimo, mentre la moglie attuale di mio papà è la mia seconda mamma”. Gino Paoli e Paola Penzo si sono sposati nel 1991, anche se il loro amore è sbocciato molto prima. La coppia vive a Genova con i figli: Nicolò nato nel 1980 e Tommaso nato nel 1992, un anno dopo il matrimonio. Nonostante l’amore per Paola Penzo, il cantautore genovese ha raccontato durante un’intervista di portare ancora tre fedi al dito, simbolo delle tre donne della sua vita. “Se amo una donna, la amo per tutta la vita” ha detto Gino Paoli. Chissà cosa ne pensa la moglie Paola!



