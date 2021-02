Paola Penzo, moglie Gino Paoli/ “Un amore lungo una vita ma..”

Gino Paoli e Paola Penzo insieme dagli anni ’80 ma..

La serenità per Gino Paoli, almeno quella sentimentale, arriva tra gli anni ’80 e inizi anni ’90, quando si innamora, si fidanzata e poi si sposa (nel ’91) con l’autrice Paola Penzo. Lei stessa ha firmato alcuni dei suoi ultimi successi e gli ha regalato tre figli, il primo, Nicolò, nato dieci anni prima delle loro nozze, nel 1980, il secondo nato un anno dopo, Tommaso, e, infine, il piccolo della famiglia nato nel 2000, quindi adesso ventenne, Francesco. Paola Penzo è la seconda moglie di Gino Paoli, arrivati molti anni dopo la prima, Anna Fabbri, e anche dopo due grandi amori, ovvero quello con Stefania Sandrelli, e quella struggente e passionale con Ornella Vanoni.

Paola Penzo, moglie Gino Paoli, chi è e cosa fa nella vita?

Anche se adesso marito e moglie sono insperabili, di Paola Penzo si conosce davvero molto poco, l’unica cosa certa è che il cantautore genovese non ha intenzione di scoprire come sarebbe vivere senza di lei perché sarebbe un dolore troppo grande anche se lui stesso ha ammesso, in tempi non sospetti, di non averle mai detto Ti amo e di portare al dito tre fedi relative alle tre donne che più ha amato nella sua vita, donne che, a suo dire, lui amerà per sempre. Non sono proprio i presupposti giusti questi per un rapporto solito ma la Penzo sembra propensa a rimanergli accanto per sempre e questo basta. In un’intervista recente a Tiscali, lui stesso ha rivelato: “All’inizio credevo che fosse muta e questo mi piaceva molto. Quando ha cominciato a parlare ho scoperto che pensavamo le stesse cose e quasi non c’era bisogno di dircele.. L’amore è fatto di emozioni che per mantenersi pure devono restare dentro l’animo e connettersi all’altro senza bisogno di parole”.



