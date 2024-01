Paola Perego a ruota libera: “A Ballando subìto un dolore atroce”/ “C’è un programma che non rifarei mai più”

Paola Perego torna a parlare di Ballando con le stelle 2023: “Frattura costola scomposta, dolore atroce”

Non è andata nel migliore dei modi l’esperienza di Paola Perego a Ballando con le stelle 2023 in coppia con Angelo Madonia. La conduttrice ha subìto un lieve infortunio prima di iniziare il programma, poi durante le prove ha avuto una frattura composta alle costole ed infine una volta eliminata non ha potuto gareggiare per il ripescaggio perché nel frattempo si era fatta male anche al ginocchio. Per fortuna, dopo una serie di infortuni e malanni adesso Paola Perego sta meglio, è in netta ripresa ed in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto un bilancio della sua esperienza nello show di Milly Carlucci.

Nel dettaglio, Paola Perego sulle sue condizioni di salute ha confessato: “Tra qualche giorno dovrò fare il controllo per la frattura alla costola che prima era composta poi, dopo aver ballato un Tango con un dolore atroce, si è scomposta. È stata colpa mia, mi sarei dovuta fermare prima. Ma per fortuna adesso sto bene.” Ed alla fine la conduttrice di Citofonare Rai2 ha concluso che, infortuni a parte, è stata una bella esperienza. Nella quale si è messa in gioco ed ha iniziato a capire e valorizzare meglio il suo corpo.

Durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Paola Perego ha ripercorso la sua carriera iniziata nel lontano 1983 quando aveva solo 18 anni. Da allora sono passati quarant’anni e la conduttrice è stata al timone di moltissime trasmissione come Forum, La Talpa (che dovrebbe ritornare in onda dopo 17 anni nella prossima stagione televisiva), La vita in diretta, Questa Domenica, Domenica In, SuperBrain e tante altre. C’è però un programma a cui è molto legata che non rifarebbe più: “Se…a casa di Paola, perché ogni giorno intervistavo donne che avevano perso i figli e questo mi angosciava. Ricordo ancora come fosse ieri la storia di un bambino che tornato da scuola era morto in bagno per una meningite fulminante. Mi colpì perché avrebbe potuto essere mio figlio.”

Ed a proposito di figli, Paola Perego è madre di Giulia e Riccardo è già nonna di due splendidi nipotini, Pietro e Alice. Su che tipo di nonna è ha confessato: “Una che si gode tutto il bello che i suoi nipoti le regalano… Quando sto con loro provo un’emozione grandissima perché i nipoti sono un bellissimo proseguimento di noi stessi.” La conduttrice ha poi aggiunto che mentre Pietro è convinto che tutte le nonne siano in tv, Alice la saluta quando la vede sul piccolo schermo e si arrabbia perché non ricambia.











