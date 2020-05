Paola Perego/ “Attacchi di panico? Aiutata da farmaci e psicoterapia”

Pubblicità

Una Paola Perego sorridente, in collegamento dalla propria casa, ai microfoni di Lorella Cuccarini, nel corso de La vita in diretta, ha raccontato i dettagli della sua lunga battaglia contro gli attacchi di panico, iniziata quando aveva 16 anni e conclusa dieci anni fa. Una battaglia che la conduttrice ha combattuto con l’aiuto di professionisti che l’hanno aiutata in un percorso che le ha permesso di conoscere se stessa e sconfiggere quello che lei chiama “mostro” nel libro “Dietro le quinte delle mie paure”. “Ho incontrato molte persone che ne soffrono e non lo dice perchè non essendo una cosa tangibile che gli altri possono vedere, diventa una cosa che, se vuoi, puoi superare da sola, che non hai abbastanza forza e quindi alla fine ci si vergogna e non lo si dice, ma vivere con il mostro, da soli, è ancora terrorizzante e allora ho deciso di scrivere questa cosa”, dice la conduttrice svelando i motivi per i quali ha deciso di scrivere un libro pensato inizialmente per raccontare la sua battaglia ai figli.

Pubblicità

PAOLA PEREGO: “UN LUNGO PERCORSO PER CONOSCERMI”

Paola Perego oggi ha sconfitto gli attacchi di panico e sta bene, ma non ha fatto tutto da sola. “Siccome è un disturbo vero e proprio, secondo me va curato e quindi bisogna rivolgersi a degli specialisti. Io ho fatto una lunga cura farmacologica, sempre sotto controllo medico, e dei percorsi di psicoterapia per capire qual’era questa cosa che stava dentro di me e che mi diceva ‘è inutile che ti rilassi tanto ci sto io, non fare finta che non ci sono’. Per cui ho dovuto fare un percorso di grande conoscenza di me stessa perchè se ti conosci, non ti fai più paura e da lì ho ricominciato a poter stare da sola, a poter fare tutta una serie di cose belle“, ha spiegato. La conduttrice, poi, ha svelato anche la causa dell’incidente che, durante la quarantena, l’ha costretta a portare le stampelle. “Siccome mi annoiavo molto in quarantena, ho continuato a fare yoga, ma da sola, tutte le sere per un’ora e mezza. Ho esagerato e mi si è stirato il quadricipite. Quindi ho dovuto usare le stampelle. In realtà avrei dovuto usarle per un mese, ma le ho tolte perchè mi sono stancata. Faccio fisioterapia, ma non è nulla di grave“, spiega la conduttrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA