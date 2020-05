Paola Perego “Attacchi di panico? Un mostro”/ “Perseguitata e angosciata per 25 anni”

Pubblicità

Paola Perego è pronta ad alzare il velo sulla sua vita e le sue paure e proprio dalla prossima settimana, con l’uscita del suo libro “Dietro le quinte delle mie paure”, raccontando alcuni fatti inediti e, in particolare, parlando di una dura e aspra battaglia che l’ha spinta a 25 anni di inferno, o quasi. Il suo nemico? I famosi attacchi di panico di cui alcuni hanno sentito solo parlare, sottovalutandoli, mentre altri, molti purtroppo, hanno avuto modo di sentirli e sperimentarli sulla propria pelle rinunciando ad alcune cose nella propria vita e limitandosi in altre. Anche per Paola Perego è arrivato il momento di avere a che fare con quello che chiama il “mostro” e lei stessa lo ha ammesso in questo libro il cui sottotitolo è proprio “Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita”.

PAOLA PEREGO “25 ANNI DI ATTACCHI DI PANICO”

Pubblicando sui social la copertina del suo libro, Paola Perego ha raccontato degli anni passati a combattere contro gli attacchi di panico, di un’estenuante battaglia che, però, alla fine ha vinto: “Questo libro non è una autobiografia, ma è un racconto sincero di tutti gli alti e bassi, di tutte le sconfitte e le vittorie che ho affrontato nella mia lunga, estenuante battaglia contro gli attacchi di panico. “Il mostro” come lo chiamo io, mi ha perseguitata per più di 25 anni, mi ha spaventata, angosciata, mi ha fatto vergognare di essere me stessa. Oggi però il Mostro non c’è più, e sono felice di potervi finalmente,senza più filtri ne paure, raccontare chi sono ma soprattutto chi sono stata”. Non è la prima volta che un volto noto della televisione e dello spettacolo parla di attacchi di panico e ansia e questo non fa altro che rincuorare anche i “comuni mortali” che ogni giorno li provano sulla propria pelle.



