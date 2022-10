Paola Perego, ballerina per una notte Ballando con le stelle/ “Rispetto è prima cosa”

Paola Perego ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2022

Tanta voglia di divertirsi e, perché no, anche di mettersi in gioco. Paola Perego protagonista a Ballando con le Stelle 2022, dove indossa i panni di ballerina per una notte. La celebre conduttrice ha accettato l’invito di Milly Carlucci e ha lavorato ad una esibizione che il coach ha disegnato su misura per lei. Con il punteggio ottenuto potrà aiutare i concorrenti in gara, ai quali verrà attribuito il tesoretto conquistato dalla Perego.

Si preannuncia un sabato sera scoppiettante per la presentatrice, che su Raiuno si sente a casa e che, evidentemente, ha grande rispetto della sua collega Milly Carlucci. In una intervista, infatti, Paola aveva fatto capire che non era scontato sentirsi a proprio agio nei programmi altrui, dato che molte colleghe non avevano le sensibilità e l’accortezza di capire fin dove spingersi.

“Ho grande rispetto della vita privata. Ma non tutti sono così”, aveva raccontato tempo fa Paola Perego, a proposito di programmi tv, conduzione e mondo dello spettacolo. “A me è capitata una conduttrice a cui avevo chiesto cortesemente di non farmi una domanda particolare perché c’era un problema familiare e lei invece ha esordito proprio con quella domanda”, ha raccontato la Perego. “Io non farò mai una cosa del genere a un ospite. Per cosa? Per un punto di share in più? Il rispetto vale più di qualsiasi altra cosa”.

