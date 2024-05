Paola Perego, come sta dopo l’operazione?/ “Reduce da un cancro, non è stato facile ma…”

Come sta Paola Perego? Il quesito assilla i fan della conduttrice, “reduce da un cancro”

Nei mesi scorsi la celebre conduttrice televisiva Paola Perego ha annunciato di essere reduce da un cancro. Una dichiarazione che ha sorpreso e al tempo stesso preoccupato i fan della presentatrice, che ora si chiedono come stia e se il peggio sia alle spalle. “Non è stato un momento facile, ma ora piano piano mi riprendo”, aveva raccontato in una intervista a Verissimo, lo scorso inverno.

“Ho fatto un post su Instagram solo con una scritta per ricordare quanto è importante la prevenzione. La prevenzione può salvare la vita. Volevo condividere questo messaggio perché è veramente importante. Io dico che bisogna prevenire ma io ho potuto fare tutte le visite privatamente, sono una privilegiata”, ha sottolineato Paola Perego. “Poi io per fortuna ho degli amici medici che posso chiamare e che mi rassicurano, ma non è una fortuna che hanno tutti”, le parole della showgirl, che sembra in ripresa.

Paola Perego: “Ecco come mi hanno scoperto il tumore”

“Mi hanno scoperto il carcinoma facendo prevenzione di routine. Quando me l’hanno detto ero con mio marito, io lì per lì non ho metabolizzato la cosa, lo sto facendo solo adesso. Solo dopo l’intervento ho capito di avere un cancro”, il racconto di Paola Perego a proposito della malattia e del tumore che inevitabilmente ha segnato la sua vita.

“Pensavo che potesse accadere solo agli altri, e invece è accaduto anche a me. In un primo momento ho cercato di esorcizzare il cancro, scherzandoci su. Solo dopo l’intervento ho capito la gravità della situazione. Sono fortunata”, ribadisce Paola Perego. La conduttrice ha raccontato di essersi sottoposta ad un’operazione per l’asporto di un rene, condividendo la paura dei figli e dei suoi famigliari: “È stata dura, sto ancora cercando di elaborare”.

