Paola Perego: “Con Simona Ventura faccio la badante”/ Poi la gaffe su Carlo e Camilla

Paola Perego e Simona Ventura: amiche e colleghe in tv

Paola Perego e Simona Ventura, conduttrici e padrone di casa del programma Citofonare Rai 2, in onda con la seconda stagione, sono ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa il 15 settembre. Elegantissime e complici, legate da una vera amicizia, svelano nel salotto di Serena Bortone il segreto della loro amicizia. La complicità che hanno nella vita quotidiana traspare dalla televisione e, a Oggi è un altro giorno, confermano di essere molto legate.

Simona Ventura, il gesto per Paola Perego/ "Stava attraversando un momento brutto e…"

“Le ho dato un po’ di leggerezza”, racconta la Ventura. “Questo non vuol dire che io le ho portato pesantezza, ma è vero che lei mi ha dato un po’ di leggerezza”, conferma la Perego che, poi, con ironia, svela cosa fa tutte le volte che devono andare in onda per la Ventura.

Paola Perego e la confessione su Simona Ventura: “Devo farlo prima di andare in onda”

Ironia e complicità tra Simona Ventura e Paola Perego che, commentano anche le vicende della Royal Family. La Perego svela di avere una forte ammirazione per Lady Diana: “Non ha avuto paura di mostrare le sue fragilità. Si sposa innamorata il principe, poi scopre che stava con un’altra da prima e la fa soffrire e alla fine si rimette con la vecchia cioè con la simpatica di Camilla. Il modello di Camilla è la strega che porta via il marito all’amica”, dice la Perego che poi aggiunge di amare la coppia Harry e Meghan.

Paola Perego e le accuse di sessismo/ "È stato ingiusto. Da tempo porto avanti una battaglia per le donne"

Poi nuovi dettagli sul rapporto con Simona: “Lei è più grande di me perchè ha un anno in più e io le faccio la badante prima di andare in onda dicendole come mettere il pantalone, di stare attenta quando cammina, quando le si sbava il rossetto”.

LEGGI ANCHE:

Nicolò Bettarini e Caterina, figli Simona Ventura/ "Dopo le 11 coltellate, posso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA