Paola Perego dalla parte di Barbara d’Urso: "Troppe cattiverie". Ecco cos'ha detto la conduttrice Rai per difendere la collega.

Paola Perego difende a spada tratta Barbara d’Urso: “Preferisco lei a Elodie“

Paola Perego si è lasciata andare a un lungo sfogo dicendo quello che pensa davvero sull’uscita di scena di Barbara d’Urso. La conduttrice è stata ospite all’Area Roma Pride, dove le è stata chiesta un’opinione su Elodie e l’ex presentatrice di Pomeriggio 5. Al che, la Perego non si è trattenuta e ha fatto subito il nome della d’Urso dicendo che la conduttrice è stata vittima di troppe ingiustizie nell’ultimo periodo, riferendosi chiaramente all’uscita di scena da Mediaset.

“Scelgo Barbara d’Urso per le cattiverie che hanno fatto nei suoi confronti e per tutte le ingiustizie che sta subendo…Quindi mi voglio assolutamente schierare dalla sua parte…“, ha detto Paola Perego all’Area Roma Pride, “Non è giusto che una professionista come lei sia stata messa all’angolo così all’improvviso senza una ragione…“. La conduttrice Rai ha quindi difeso a spada tratta la collega, mettendosi nei suoi panni ed esprimendo il suo parere sulla scelta di Mediaset di averla fatta fuori da un momento all’altro dopo tanto tempo di onorato servizio televisivo.

Paola Perego contro l’ingiustizia a Barbara d’Urso: “Impensabile una cosa del genere“

Ma Paola Perego non si è fermata qui e ha continuato la sua ‘arringa’ per difendere Barbara d’Urso, lanciando un’ipotesi su quello che potrebbe essere successo: “Un programma può piacere o non piacere, ma dietro c’è sempre un editore che ti dà la linea da seguire…A lei è stato detto di fare quello e così ha fatto, facendolo pure molto bene…”. Poi ha anche aggiunto che secondo lei è impensabile che una professionista del calibro di Barbara d’Urso non stia lavorando, e soprattutto che sia successo tutto questo in un batter d’occhio. Molti come Paola Perego hanno preso le difese di Barbara d’Urso, la cui uscita di scena resta ancora un grande mistero.