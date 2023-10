PAOLA PEREGO E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Lucarelli e Mariotto bocciano: “Non era sensuale”

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 si apre con Paola Perego e Angelo Madonia. Come sempre l’esibizione è anticipata da un video che riassume impressioni e nuove prove e in cui Paola dichiara: “Non credevo fosse così faticoso, l’avevo preso sotto gamba, e poi quando torni a casa non riesci a fare altro, crolli morta!” E si dice poi infastidita dal fatto che sia stato citato suo marito in un programma in cui è lei a gareggiare.

Lucio Presta, marito di Paola Perego/ "Lavorare insieme? Lei è quella che seguo meno. È tollerante e…"

Paola Perego e Angelo Madonia si esibiscono in una bachata, poi la parola passa alla giuria. Zazzaroni: “Bene perché ti sei lasciata andare, decisamente meglio della volta scorsa e sensuale”. Canino: “Mi è piaciuta, anche se non ho trovato un grande cambiamento rispetto alla scorsa settimana”. Lucarelli: “Se arrivi così sensuale mi aspetto che sarà così anche in pista. Ti trovo ancora troppo rigida, non ho trovato un miglioramento rispetto alla prima volta, anzi un passo indietro”. Mariotto: “A me non basta questo.” Smith: “Mi è piaciuta tantissimo, dalla postura al tempo azzeccato, movimento super sensuale, chic ed elegante e deve essere così”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Paola Perego lite con Barbara D'Urso?/ La conduttrice smentisce tutto con un gesto social

Promettono davvero molto bene Paola Perego e Angelo Madonia, forse una delle coppie più solide di Ballando con le Stelle 2023

Paola Perego e Angelo Madonia funzionano molto bene in pista. Si è visto in pochi minuti a Ballando con le Stelle 2023, la settimana scorsa, quando la conduttrice e il suo maestro sono stati tra i primi a rompere il ghiaccio nella puntata di esordio, con un’esibizione convinta e gradevole. Paola Perego si è confidata a viso aperto con le telecamere di Raiuno, raccontando alcuni problemi che l’hanno tormentata durante l’adolescenza, ma ha anche parlato della capacità di tenere duro nei momenti difficili e di prendere il meglio da ogni sfida della vita.

Mariotto, conflitto di interesse con Paola Perego a Ballando: "Sono nell'agenzia del marito"/ Lucarelli punge

E a proposito di sfide, quella di Ballando con le Stelle, possiamo dire che l’ha superata con disinvoltura, malgrado i tanti dubbi. Rispetto a molti altri concorrenti del cast, la Perego dimostra di essere un gradino sopra e di avere tutte le credenziali per crescere ancora molto. Non sono mancate le prime frizioni, sabato scorso, con l’argomento “conflitto di interesse” tirato fuori da Mariotto che ha inevitabilmente scatenato la battuta di Selvaggia Lucarelli.

Paola Perego, stile e potenziale da coltivare: ad Angelo Madonia il compito di valorizzarla

La giornalista ha promesso di marcare stretto Paola Perego, che ha elegantemente mostrato i denti alla giurata, difendendo la sua esibizione. “Ma mio marito non ha nulla a che fare con Ballando con le Stelle! dov’è il conflitto d’interesse?”, la risposta di Paola Perego. Il rifermento è al commento iniziale di Mariotto, che aveva affermato di conoscerla bene in quanto il marito di lei è anche suo agente.

Insomma è una Paola Perego che risponde a dovere se provocata. E in questa versione grintosa ci piace parecchio, anche se lo stile lo aveva già mostrato in pista assieme al suo coach Angelo Madonia. Questa sera, sabato 28 ottobre, la coppia torna in pista per fare un piccolo passo avanti. Le aspettative sono alte, riusciranno a non deluderle?











© RIPRODUZIONE RISERVATA