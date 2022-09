Paola Perego e le accuse di sessismo/ “È stato ingiusto. Da tempo porto avanti una battaglia per le donne”

Paola Perego e le accuse di sessismo: come ha reagito la conduttrice

Qualche tempo fa Paola Perego si è ritrovata al centro di un’accesa polemica di fronte alla quale si è detta estremamente ferita. La conduttrice è stata accusata di sessismo a causa di uno spiacevole episodio accaduto durante il programma ‘Parliamone… Sabato’ che ha avuto importanti conseguenze. In quell’occasione vennero messe a confronto le donne italiane e quelle dell’Est, una situazione che scatenò le polemiche del pubblico nei confronti di conduttrice e trasmissione.

Un episodio che ha ferito molto Paola Perego, così come l’hanno toccata le pesanti accuse ricevute dal suo pubblico: “Mi sentivo di aver subito un’ingiustizia e la paura più grande è che la gente per strada potesse pensare che io fossi sessista, – raccontò la Perego in un’intervista a Verissimo, spiegando – quando io mi sono sempre battuta per donne, anche privatamente. Quello mi ha fatto male umanamente”. Una vicenda spiacevole che oggi, a distanza di qualche anno, sembra ormai essere stata (quasi) del tutto dimenticata.

