Paola Perego ex moglie Andrea Carnevale ricorda Maradona/ “Faticava a reggere la pressione, era generoso e..”

La morte di Diego Armando Maradona ha scosso tutto il mondo. Dalle 17 del 25 novembre, ora in cui la notizia arrivata dall’Argentina ha cominciato a diffondersi a macchia d’olio anche in Italia, tutti gli show televisivi si sono dedicati alla figura indimenticabile del Pibe de Oro. Anche a La Vita in diretta, Alberto Matano e Paola Perego hanno dedicato una lunga parentesi a Maradona anche attraverso i ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Tra questi proprio la conduttrice che ha ricordato quanto la sua vita fosse sempre sotto i riflettori: “Qualunque cosa facesse aveva un’eco straordinaria e questa probabilmente era una pressione che faceva fatica a reggere.” ha ammesso la Perego, riportando inevitabilmente la memoria agli eccessi di Diego, tra droga e alcol.

Paola Perego ricorda Maradona a La Vita in diretta: “Umile e sempre carino”

Nella puntata di oggi de La vita in diretta, Paola Perego ha voluto ricordare Diego Armando Maradona soprattutto per i suoi pregi oltre che per il suo grande talento in campo calcistico. “Lo ricordo come un uomo veramente generoso, umile, sempre carino con tutti. Aveva una parola buona per chiunque.” La conduttrice è riuscita, seppur con difficoltà, a dominare la commozione per la morte di Maradona, anche quando ha sottolineato quanto importante sia stata la sua figura per il calcio e per la sua affezionatissima Napoli.



