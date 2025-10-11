Paola Perego, ex moglie di Andrea Carnevale: il matrimonio nel 1990 dopo i Mondiali, poi due figli e nel 1997 la rottura

È durato quasi dieci anni l’amore tra Andrea Carnevale e Paola Perego. L’ex calciatore e la conduttrice tv si sono conosciuti sul finire degli anni Ottanta e si sono detti “sì” nel 1990, dopo la fine dei Mondiali in Italia, al Circeo e più precisamente a Monte San Biagio, il paese della provincia di Latina dove lui è nato a cresciuto prima di avviare la sua carriera da giocatore.

Dal loro amore sono nati due ragazzi: Giulia, nel 1992, e Riccardo, nel 1996. Qualche tempo dopo, la loro relazione si è interrotta, lasciando dunque un grande vuoto nella vita dei due bambini, Giulia di quattro anni e Riccardo di quattro mesi, che da piccolissimi hanno dovuto fare i conti con la rottura dei genitori.

Proprio della rottura con Paola Perego, Andrea Carnevale ha parlato qualche tempo fa, spiegando: “Non sono stato l’unico a sbagliare in quel matrimonio. Non voglio che tra qualche anno i miei nipoti leggano che il nonno è stato il più grande pu**aniere d’Italia. Io non ho lasciato, sono stato lasciato. E anche tradito”. Nonostante le voci che all’epoca volevano che il matrimonio fosse finito proprio a causa dei tradimenti di lui, che ha sempre avuto la nomina di “latin lover”, in realtà sembrerebbe che siano altre le motivazioni dietro all’addio.

Paola Perego, ex moglie di Andrea Carnevale: “Non ho apprezzato le sue dichiarazioni”

Oggi che Andrea Carnevale e Paola Perego sono diventati nonni dei bambini nati da Giulia, la loro primogenita, i loro rapporti sembrano più distesi, senza più gli antichi rancori che a lungo ne hanno condizionato la vita. Proprio l’ex calciatore e attualmente osservatore dell’Udinese, infatti, ha raccontato di non aver apprezzato in passato le dichiarazioni dell’ex moglie sui tradimenti dell’ex marito e ancora sulla sua depressione. Parole, quelle della Perego, che hanno condizionato la vita di Carnevale.

